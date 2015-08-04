Управляющие компании опасаются утонуть в отчетности Фото: Fotolia/Nomad_Soul

Национальная лига управляющих (НЛУ) в своем письме Центробанку предложила перенести дату начала передачи отчетности регулятору управляющими компаниями с 1 сентября 2015 года на 1 февраля 2016-го. В НЛУ считают, что процесс составления отчетности слишком трудоемок и может съесть до половины бюджета управляющих компаний.



Национальная лига управляющих, которая является саморегулируемой организацией, представляющей интересы участников финансового рынка, в письме на имя первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова предложила перенести предоставление Центробанку отчетности управляющими компаниями с 1 сентября 2015 года на 1 февраля 2016-го. Пока, согласно указанию Банка России от 9 июля 2015 года, некредитные организации обязаны предоставлять регулятору отчетность с 1 сентября.

Как говорится в письме НЛУ, объем указанной отчетности довольно значительный, и она должна отображать все операции управляющей компании как по основной деятельности — различным сегментам управления, так и в рамках общей хозяйственной деятельности. «Формирование данной отчетности требует серьезной и детальной переработки и настройки соответствующего программного обеспечения, влечет значительные трудозатраты и административные издержки со стороны управляющих компаний», — подчеркивается в письме.

Как говорит глава НЛУ Дмитрий Александров, ЦБ поставил довольно жесткие сроки по предоставлению отчетности. «Вообще, отчетность мало влияет на качество бизнеса и на пайщиков компании. А с точки зрения затрат на бэк-офис для настройки передачи отчетности, уйдет до 50% бюджета управляющих компаний, что делает их неконкурентоспособными. Когда ЦБ становился мегарегулятором, перед ним стояли задачи повышения конкурентоспособности российских компаний, развития бизнеса, борьбы с пирамидами и защиты интересов инвесторов. Предоставление отчетности никак не влияет на защиту бизнеса и его развитие. Вместо того, чтобы компаниям в сегодняшних кризисных условиях внедрять новые продукты и искать новых клиентов, им приходится заниматься отчетностью. Причем обоснований, почему это надо делать в пожарном порядке в условиях кризиса, нет», — говорит Александров.

По мнению членов НЛУ, на внедрение отчетности некредитных организаций должно быть выделено не менее года. «Сейчас компаниям предстоит настроить программное обеспечение и изменить формат отчетности. Некоторые компании живут в рамках финансовых холдингов, и у них одна платформа с этим холдингом. Поэтому для разделения отчетности им требуется достаточное количество времени. Генеральный директор должен обосновать, почему он направил те или иные деньги на бэк-офис, а акционерам надо понимать, что они платят не за отчетность, а занимаются развитием бизнеса, который приносит определенный доход», — объясняет Дмитрий Александров.

Заместитель генерального директора УК «Открытие» Андрей Огородов уверен, что перенос даты необходим, поскольку это абсолютно новый вид отчетности для управляющих компаний. «На наш взгляд, сам по себе факт внедрения данной отчетности направлен на повышение прозрачности деятельности участников рынка. Однако нам кажется логичным предоставление разумного срока на доработку систем внутреннего учета после вступления в силу данного указания ЦБ», — указывает Огородов.

Как отмечает руководитель отдела розничных продаж УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский, отношение к финансовым компаниям сейчас вообще ужесточилось, и ЦБ принимает все меры по очистке рынка от недобросовестных организаций. В рамках этого процесса сдача всей отчетности, учитывая, что некоторые ее виды нужно подавать по-другому, является очень трудоемкой операцией, говорит представитель компании.

Основная проблема заключается в том, что за оставшееся время компаниям не перестроить передачу отчетности таким образом, чтобы избежать нарушений, уверяет Звенигородский. «Процедура не столько затратна, сколько трудоемка для операционной деятельности компаний: необходимо изменить большое количество документации по другим формам отчетности. А нарушения, в свою очередь, «стоят» от от 600 тысяч рублей для юридических лиц», — отмечает эксперт.

В целом Центробанк устанавливает общие жесткие правила работы на фондовом рынке, и компании в обозримом будущем получат практически равные условия ведения бизнеса, говорит Звенигородский. Пока же госкомпании работают по своим условиям. «Это стоит потерь по отчетности и движению финансовых потоков. Ведь перераспределение средств будет давать самым эффективным компаниям стимул оставаться такими же, а другим – стремиться к пьедесталу. Что касается небольших и неактивно действующих УК, то курс на их вынесение из правового поля взят ЦБ уже с самого начала его деятельности в качестве регулятора этого рынка. Зачистка рынка от «слабых компаний» позволит отслеживать оставшееся количество силами имеющихся подразделений ЦБ и принимать решения по ним в кратчайшие сроки», — заключает глава «Солид Менеджмент».

Юлия ТИТОВА, Banki.ru