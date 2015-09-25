«Мир» на финишной прямой

Карту «Мир» активно готовят к полету в «космос» безналичных расчетов Фото: НСПК

В середине сентября НСПК провела испытания тестовых карт «Мир», представленных российскими поставщиками. Портал Банки.ру выяснил, как проходит подготовка к эмиссии и что еще предстоит сделать до того, как первая карта «Мир» найдет своего держателя.

Национальная система платежных карт (НСПК) недавно разменяла второй год существования. Цель первого этапа развития НСПК – перевод внутрироссийских трансакций по Visa и MasterCard на российский процессинг – успешно достигнута. Теперь платежной системе предстоит явить миру собственную карту «Мир». Это еще более масштабная цель.

Комплекс задач по построению собственной платежной системы с собственной платежной картой огромен. Ни одна компания не проходила этот путь за такое короткое время – во всем мире на это отводится 2–2,5 года. У НСПК столько времени не было, зато было волевое решение выдержать установленные сроки. К осени дошло дело до изготовления карт, и это сама по себе отдельная непростая история.

Производство заготовки карты состоит из имплантации чипа в пластик и установки платежного приложения в чип. После этого надо выполнить персонализацию – подготовку и оформление карты под банк-эмитент и под конкретного держателя. Помимо утвержденного банком дизайна, на карту наносятся номер, имя держателя, срок действия и прочая необходимая информация. Также персонализируется платежное приложение – в чип загружаются дополнительные данные в соответствии с профилем банка и держателя.

Выполняться персонализация может как на стороне банка, так и на заводе, где производится пластик. И в том и в другом случае центр персонализации должен быть сертифицирован со стороны платежной системы.

Подготовка к выпуску карты новой платежной системы требует тестирования и сертификаций на каждом этапе производства. Отличается все – даже в графическом оформлении карты «Мир» имеются элементы безопасности, отсутствующие у Visa и MasterCard, например изображение символа рубля, видимое в ультрафиолете. Платежное приложение, разработанное НСПК, также требуется уметь правильно устанавливать и персонализировать. Иначе карта будет работать некорректно или не будет работать вообще.

В ходе недавно прошедшего тестирования производители карт (на данный момент это семь российских компаний) предоставили НСПК тестовые образцы карт, на которые специалисты платежной системы установили платежные приложения. Карты были возвращены производителям, которые провели персонализацию по тестовым профилям и снова отправили их в НСПК. Специалисты НСПК подвергли карты сериями тестов и выдали заключение по ним.

«Разработка инфраструктуры для тестирования карты «Мир» – большая и необходимая для успеха проекта работа, – рассказал порталу Банки.ру член правления, главный архитектор АО «НСПК» Игорь Голдовский. – Инфраструктура включает в себя стенд для тестирования платежного приложения, программу для функционального тестирования платежного приложения и платформы, на которой это приложение работает, симулятор карты «Мир», веб-сервисы для персонализации карт «Мир» и проверки результатов их персонализации. Мы разрабатывали эту инфраструктуру около полугода, начав заниматься ею сразу после выпуска спецификаций на приложение карты. Для понимания сложности созданных продуктов: программа функционального тестирования карты работает около суток. В течение этого времени выполняется более 1 700 тестов для более чем 150 различных состояний карты. Такое тестирование позволяет быть уверенным в том, что карта будет нормально работать в самых разных ситуациях».

Карты производителей, получивших положительное заключение по результатам тестирования в НСПК, отправлены для дальнейшего тестирования в несколько банков, выбранных НСПК. А производители в это время налаживают производственные процессы по установке платежного приложения в чип. Этот этап нужно завершить до декабря, когда начнется финальный этап тестирования карт «Мир», максимально приближенный к реальной эксплуатации.

Большинство поставщиков собирают карты, в том числе и «Мир», на основе чипов иностранного производства, с иностранной же операционной системой. С одной стороны, это хорошо – речь идет о проверенных решениях, используемых во всем мире. С другой стороны, остаются риски, связанные с нестабильной геополитической ситуацией в мире. Тут можно говорить и о возможном наличии «закладок» в чипе и операционной системе, позволяющих выборочно нарушать работоспособность платежных карт, и о проблемах, которые могут возникнуть в случае, к примеру, отзыва лицензии на использование операционной системы в чипах.

Ввиду этого отечественные компании на волне импортозамещения готовят собственные решения, которые обещают как большую защищенность, так и меньшую стоимость конечного продукта – карты. Так, компания «Алиот» разработала собственную операционную систему, под которую готовят платежное приложение для работы в НСПК. «В середине сентября нам была передана спецификация на платежный апплет. На базе этой спецификации мы приступили к разработке платежного приложения под нашу native-операционную систему – SCOne, – говорит начальник департамента развития и маркетинга компании «Алиот» Андрей Пилишенко. – В результате должен получиться продукт с полностью отечественной программной составляющей: и операционной системой, и платежным приложением. Мы планируем завершить разработку в течение одного-двух месяцев и рассчитываем на помощь НСПК в части сертификации этого продукта».

По словам Пилишенко, преимущества отечественной операционной системы – отсутствие недокументированных возможностей и закладок, а также риска изменения лицензионной политики для Java-операционных систем со стороны Oracle Corporation в случае ужесточения санкций. Плюс native-продукты оказываются более конкурентоспособными с точки зрения стоимости, что, в свою очередь, сделает карты платежной системы «Мир» более доступными для потребителей.

Зеленоградская компания «Микрон» пошла еще дальше. Являясь крупнейшим в России производителем микроэлектроники, компания разработала собственный чип для платежных карт и собственную операционную систему, на которую можно установить платежное приложение от НСПК. Как рассказал порталу Банки.ру директор по корпоративным коммуникациям «НИИМЭ и Микрон» Алексей Дианов, в России в банковских картах используются микроконтроллеры пяти различных европейских и азиатских производителей, сертифицированных на производство чипов для платежных продуктов. Из них российский производитель – только один («Микрон»). Они, в свою очередь, поставляют чип семи основным производителям платежного продукта (микроконтроллер с сертифицированным ПО), тоже преимущественно зарубежным. А затем готовый платежный продукт устанавливается на пластик – это, как правило, делается уже в России и в основном российскими компаниями. Таким образом, сейчас на рынке есть только одна российская компания, которая работает на всех этапах этой производственной цепочки (от чипа до карты), – это «Микрон».

Фактически «Микрон» стал единственной российской компанией, производящей карты от начала и до конца. Учитывая государственную политику импортозамещения, это дает ей хорошие шансы стать монопольным поставщиком чипов для «Мира». Более того, другие производители карт, рекомендованные НСПК, также в будущем могут быть вынуждены перейти на чипы «Микрона», если ЦБ примет такое решение.

«Наш микроконтроллер с собственным программным обеспечением уже получил положительное заключение по функциональности от НСПК по результатам тестирования, – рассказал Дианов. – Чип поддерживает контактный и бесконтактный режимы, а операционная система позволяет добавлять дополнительные приложения, которые могут быть разработаны по заказу как банков, так и НСПК. На «Микроне» уже развернуто серийное производство карт на базе нашего микроконтроллера – именно эти карты мы отправляем на тестирование в НСПК и банки».

Однако пока полный цикл тестирования не завершен и отсутствует опыт реальной работы карт «Мир», говорить о полном торжестве российских платежных технологий на территории отдельно взятой страны явно преждевременно. Нет сомнений, что выпустить свои карточный чип, операционную систему и платежное приложение нам вполне по зубам – в космос летаем. Но отладить все компоненты системы чуть более чем за год очень сложно. Зато и сбои в платежных системах нас не пугают, а лишь отдаляют наступление светлого безналичного будущего.

Михаил ДЬЯКОВ, Banki.ru