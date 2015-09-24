Кредиты дешевле некуда

На волне экономического спада кредитам сильно дешеветь не удается Фото: Ассоциация российских банков

Ассоциация российских банков (АРБ) и исследовательская компания Frank Research Group по-своему пересчитали среднерыночную полную стоимость кредита (ПСК). Главный вывод их отчета, с которым первым ознакомился портал Банки.ру: кредитные организации уже в июле отразили основной удар от вступивших в силу ограничений ПСК, и потенциал дальнейшего удешевления кредитов при сохранении нынешней экономической ситуации практически исчерпан.

АРБ и Frank Research Group подготовили второй ежемесячный отчет о среднерыночной полной стоимости кредита (ПСК) в рамках проекта альтернативного расчета данного показателя. По оценкам авторов отчета, банки в августе снова были вынуждены снижать стоимость заимствований для граждан, однако столь резких изменений процентных ставок, как в июле, уже не было.

Сейчас среднерыночное значение ПСК определяется Банком России как средневзвешенное значение не менее чем по 100 крупнейшим кредиторам по соответствующей категории потребительского кредита либо не менее чем по одной трети общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита. Соответствующие поправки в закон о потребительском кредите были внесены в нормативный акт в конце 2013 года. Законом установлено, что банки могут превышать стоимость заимствований для граждан не более чем на треть от средневзвешенной ПСК по каждому продукту.

АРБ, со своей стороны, уже давно выступает за изменение применяемой мегарегулятором методики. Так, в ассоциации указывают, что официальная формула расчета ПСК не в полной мере учитывает положения статьи 5 федерального закона «О защите конкуренции» и вовсе не учитывает требования постановления правительства о правилах определения доминирующего положения кредитной организации на рынке. АРБ совместно с ФАС предлагает пересмотреть методику расчета полной стоимости кредита и ограничить долю одного кредитора в расчете среднерыночного значения ПСК размером в 10%.

У АРБ своя методика: она включает предлагавшееся ограничение долей кредитных организаций в размере не более доли рынка (10%). Кроме того, ПСК по формуле АРБ рассчитывается, в отличие от методики ЦБ, ежемесячно. По словам главы ассоциации Гарегина Тосуняна, это делается для того, чтобы предоставить бизнесу оперативную информацию о состоянии рынка. Чтобы бизнес своевременно реагировал на постоянные изменения конъюнктуры.

Банк России рассчитывает и публикует ежеквартально среднерыночное значение ПСК по категориям потребительских кредитов отдельно по кредитным организациям (20 категорий), микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (по 18 категориям) и ломбардам (две категории). При этом ЦБ использует данные по 100 банкам, а АРБ же считает ПСК пока только по 23 кредитным организациям, добровольно согласившимся участвовать в проекте ассоциации.

Впрочем, тенденцию к снижению среднерыночной ПСК отмечают и АРБ, и Центробанк: в июле начали действовать ограничения ПСК, вынудившие банки значительно снизить процентные ставки в соответствии с новыми требованиями. Но АРБ, получившая данные за прошлый месяц, отмечает: в августе резких изменений ставок уже не было. Стоимость заемных ресурсов на подержанные автомобили уменьшилась на 0,3 процентного пункта – до 24,67%, а ставки по всем категориям кредитов, выданных через кредитные карты, продемонстрировали умеренное снижение в пределах 0,3–1,1 п. п.

В отчете АРБ указывается, что сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам, выданным в точках продаж, а также наличными и через карты. В августе выросли ставки по кредитам только на новые автомобили – до 19% годовых (в июле было 18,45% годовых). Также умеренно увеличился процент по POS-кредитам сроком до одного года в категории «свыше 100 тыс. рублей», а ставки по кредитам наличными выросли только по ссудам свыше 300 тыс. рублей – до 20,57% годовых, или на 0,22 п. п. с июля.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru