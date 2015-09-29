Мастер в банке

Борьба с «обналом» в российской банковской системе пока привела к удорожанию стоимости этой услуги Фото: Fotolia/Marija Piliponyte

Попытки посчитать объем нелегального рынка банковских услуг в России всегда похожи на эксперименты по скрещиванию зеленого с мокрым. Потому что в этом секторе все оценки экспертные и колеблются в пределах «плюс-минус миллионы». И все же Банки.ру решил пройтись по лабиринтам «партизанской» банковской системы России.

Разменяйте 4 триллиона

Причина недоступности информации о теневом банковском рынке проста: никому из тех компаний и людей, кто работает на этом рынке, не хочется попадать в сферу интересов как правоохранительных органов, так и финансового регулятора – Центробанка.

Но все же кое-какими цифрами ЦБ обладает. Так, по данным Банка России, теневой рынок обналичивания денег на сентябрь 2015 года составляет почти 3,7 трлн рублей. Для сравнения: по данным на 1 января 2013 года, объем обналиченных денег наличных в российской экономике составлял 0,64 трлн рублей. Поэтому все официальные заявления о том, что объем черного «нала», курсирующего в экономике, снижается, остаются лишь словесными интервенциями. На самом деле объем наличных денег, которые по различным схемам выводятся с банковских счетов, в России – как и во всем мире – растет по мере роста денежной массы в экономике. Только в ряде стран растет лишь объем безналичных денег. В России же растут обе составляющие денежной массы – и «нал», и «безнал». Все попытки государства закрутить гайки лишь приводят к изобретению новых схем обналичивания и росту тарифов на услуги компаний-посредников.

ООО «Ромашка»

Как работают схемы обналичивания денег в банках? Для начала обратим внимание на такой факт: всегда, когда в поле зрения СМИ попадают заявления правоохранительных органов об обысках и изъятии документации в конкретном банке, официальные представители (обычно пресс-служба) тут же отмечают, что все это связано не с самим банком, а с бизнесом его клиентов. В случае «чистки обнальных схем» это неудивительно. Обналичиванием средств в банках занимаются не сами внутренние банковские структуры, а так называемые аккредитованные при банке конторы.

Только работают эти компании всегда в связке с руководством банка (или его департаментов), поскольку эта работа поставлена на промышленный поток и «не заметить» ее менеджерам банка просто невозможно. Именно этим конторкам потом, после отзыва лицензии у банка, попавшегося на обналичивании, и вменяется «незаконная банковская деятельность». Оно и понятно – лицензию на работу на рынке финансовых услуг имеет банк, который «крышует» все эти компании-однодневки по имени «ООО «Ромашка». А «ромашки» работают без лицензии.

«Предложения о том, как хорошо было бы организовать схему и вывести с ее помощью средства из оборота, поступают в любую компанию, связанную с финансами, регулярно, будь то банк, страхования компания или брокерский бизнес», – говорит генеральный директор управляющей компании «Ронин Траст» Сергей Стукалов. По его словам, схемы «дельцами» предлагаются разные. Если это УК, часто предлагают взять в паевой фонд недвижимости несуществующее строение, а средства, собранные с пайщиков, вывести на счет в банке или сразу в офшор. А пайщикам сказать: снесли, мол.

В этом кофре могла быть ваша фотокамера…

Вычислить, что банк замешан в «обнале» в промышленном масштабе, обычному клиенту, физическому или юридическому лицу, непросто. Деньги перевозят в обычных легковых автомобилях, зачастую даже не бронированных или снабженных легкой броней, которая зашита в двери легковушек, – так машины не привлекают к себе внимания. Есть один косвенный признак, что банк «силен» в «обналичке», – если в течение дня к его главному офису (вернее, к тому офису, где у банка находится хранилище наличности) часто подъезжают и отъезжают от него именно такие незаметные легковушки. Но их легко можно перепутать и с машинами обычных клиентов: суета у банка – дело обычное. Внутри машин денежные купюры обычно перевозятся в кофрах, которыми пользуются фотографы: в такие кофры легче умещаются прямоугольные пачки.

Речь в этом случае идет о неучтенной «наличке». Она снимается в тех местах, где обычно люди платят наличными: в магазинах, иных торговых точках, например палатках на рынках, киосках, где продают печатную продукцию, и автоматах, продающих воду или, скажем, шоколадки. Также зачастую замешаны в этом общежития и другие сервисы, сдающие жилье посуточно, – люди там меняются часто, и за объемом неучтенных денег мало кто наблюдает.

Обычно за день после «левой» инкассации «налички» – если хозяин заинтересован в неучтенных средствах – на счет в банке ложится примерно 30% выручки. Остальная сумма идет в рост – нал меняется на безнал в пропорции 1 к 1,5 – 1 к 2: то есть за один рубль «налички» на счет компании-посредника оседает полтора или даже два рубля. Это связано с тем, что с безналичных денег приходится уплачивать НДС и, впоследствии, другие налоги, например налог на прибыль. И за услуги нелегальной инкассации тоже приходится платить. Наконец, доплату за риск занятия нелегальным бизнесом тоже никто не отменял.

После отзыва лицензий у банков, крупно «замеченных в «обналичке», тарифы на услуги компаний по «обналу» выросли – так, отзыв лицензии у Мастер-Банка в ноябре 2013 года поднял стоимость услуг на 3 процентных пункта – примерно с 7% от суммы до 10%.

Не платить налоги, обелить наличность

Экономическая природа обналичивания денег проста – предприниматели не всегда согласны с налогами в России и ищут средства для того, чтобы их не платить. Именно за то, что банки не всегда пристально следят за этими операциями по зачислению «безнала» и по снятию средств наличной форме, ЦБ и отзывает лицензии с формулировкой «за несоблюдение закона «О противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем». То есть фактически за нарушение процедур комплайенс-контроля в банках.

Первым банком, который пострадал только из-за того, что вяло сопротивлялся «обналичке», стал Банк24.ру, лишившийся лицензии в сентябре 2014 года. Правда, следует отметить, что во всем мире деньги, добытые преступным путем, – это средства от торговли оружием, наркотиками и от работорговли. В России же это в основном деньги, выведенные из-под налогообложения.

Многие банки пользуются «медленной» схемой «обналички» – когда со счета малого предприятия в банке с помощью пластиковой карты и банкомата в месяц снимается определенная сумма средств. Как правило, бесплатно можно снять примерно 200 тыс. рублей в месяц. Большие суммы обычно снимаются уже с удержанием процента за выдачу кеша.

Схема работает так: на владельца компании, обслуживающейся в банке, выпускается пластиковая банковская карта, ПИН от которой известен тому человеку, которому поручен «обнал», – как правило, в небольших компаниях это бухгалтер. Банкомат, как известно, просит у пользователя карты лишь ПИН-код и не сличает, владелец карты снимает со счета в банке деньги или кто-то иной. Как правило, грешат этой схемой банки с большой банкоматной сетью. К ним, к слову, относился и Мастер-Банк, оборудовавший только в одной Москве целые залы с банкоматами, доступ к которым был возможен только для «своих» — тех, кто работал в данной схеме. Впрочем, эта схема отлично работала и в банкоматах Мастер-Банка, установленных в общедоступных местах.

«Существуют схемы, в которых лица, уклоняющиеся от налогов, заключают соглашения на инкассацию с неуполномоченными организациями. Кеш попросту свозится в загородный дом с сейфом», — рассказывает генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. Он поясняет: в этой схеме владелец большого объема наличных получает услугу безопасного хранения средств, а в некоторых случаях средства размещаются на условиях депозита. Владелец сейфа осуществляет, например, теневое кредитование и фондируется за счет наличных от одной, чаще нескольких компаний, в теневом бизнесе которых имеется большой объем наличных денег.

Правда, следует отметить, что есть и обратная сторона неучтенных наличных – это когда в торговых сетях осознанно пробивают чеки на большую сумму, чем та, что прошла через кассу за день. В этом случае люди, так поступающие, готовы платить большие налоги ради того, чтобы легализовать средства, поступающие в наличной форме в банк. Но это, как правило, средства, которые на самом деле идут на финансирование терроризма.

«Периодически в новостях из стран Латинской Америки мы видим сюжеты о том, как наркополицейские в логове бандитов нашли сейф с десятками или сотнями миллионов наличных долларов, — напоминает Борис Батин. — Так вот, далеко не все эти деньги получены от торговли наркотиками или оружием. Существенная доля этих денег получена на хранение от дельцов, которые ведут вполне мирный бизнес, но не хотят платить налоги».

Елена ГОСТЕВА, Banki.ru