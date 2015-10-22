Непоротое правительство

Правительство обживается в новой реальности и призывает к тому же россиян Фото: Banki.ru

Правительство РФ и Центробанк 21 октября отчитались перед Госдумой об итогах реализации антикризисного плана в первом полугодии 2015 года. Счетная палата раскритиковала власти за невыполнение плана почти на 37%, а некоторые депутаты и вовсе предложили выпороть членов Кабинета министров за низкие показатели экономики. При этом в самом правительстве уверены, что никакого кризиса у нас нет, а есть «новая реальность».

«Российская экономика в клочья не порвана»

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году был утвержден правительством 27 января. В качестве основных целей антикризисного плана были заявлены активизация структурных изменений в российской экономике, стабилизация работы системообразующих организаций в ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка труда, снижение инфляции и смягчение последствий роста цен, вывод экономики на положительные темпы роста и макроэкономическую стабильность в среднесрочной перспективе.

Данный документ был разработан правительством в ответ на ухудшение ситуации в экономике РФ вследствие усиления геополитической напряженности, санкций, девальвации рубля на фоне падения мировых нефтяных цен и резкого роста цен в стране.

Хотя макроэкономическая статистика России продолжает напоминать фильм ужасов, в правительстве продолжают гнуть свою линию: «все не так плохо, как могло бы быть». Ужас, но не «ужас-ужас». И главное, что все под контролем.

«Нам предсказывали жесткое падение, падение темпов ВВП вплоть до 10%. Некоторые говорили, что, по сути, впереди крах российской экономики и гиперинфляция. Вместе с тем нам говорили, вот, российскую экономику ожидает такой сценарий, а мировая экономика будет расти, будет переживать некий подъем. Но, как мы видим, не оправдалось ни то ни другое, — заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в своем отчете на пленарном заседании в Госдуме 21 октября. — Российская экономика в клочья не порвана, как говорят наши партнеры, но и, правда, не могу сказать, что она чувствует себя хорошо». Чиновник поведал, что правительство понимало всю предстоящую сложность 2015 года для России как в части структурных дисбалансов, так и в части обострения внешней ситуации. Вместе с тем, отметил Шувалов, правительство понимало и то, что представленный в начале года антикризисный план позволит добиться «определенных результатов».

В частности, первый вице-премьер заверил, что правительство держит инфляцию под контролем, поэтому властям удастся обеспечить заявленное в прогнозе Минэкономразвития замедление темпов роста цен в стране до 12,2% по итогам 2015 года. Конечно, трудно считать это выдающимся достижением, если вспомнить, что в 2013 году она была почти вдвое ниже.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, со своей стороны, заявил ранее, что «дно» спада ВВП было достигнуто еще в июне. В качестве аргумента бывший «заклинатель инфляции» (так неформально называли Улюкаева во времена его работы в ЦБ) указал на нулевые темпы роста ВВП в июне, июле и августе, после чего в сентябре экономика даже подросла на 0,3% к августу. «Уверен, что падать дальше мы не будем, но и восстанавливаться будем медленно», — заявил Улюкаев на этой неделе, добавив, что Россия вступила в период долгих невысоких сырьевых цен — в среднем на уровне 50 долларов за баррель.

В следующем году МЭР прогнозирует рост экономики всего на 0,7% с дальнейшим ускорением темпов. Однако экономика страны, по оценкам ведомства, все равно будет отставать по темпам роста от мировой. Впрочем, российские и зарубежные экономисты считают и этот прогноз очень оптимистичным.

Не кризис, а новая реальность

Минфин также считает, что кризис в стране закончился. По словам замминистра финансов РФ Максима Орешкина, кризиса как такового в России нет: «мы находимся в новой реальности». А она означает необходимость дальнейших структурных изменений и дальнейшей адаптации бюджета. В то же время Минфин смотрит на инфляцию в 2016 году более оптимистично, чем Минэкономразвития: если последнее прогнозирует темп роста цен на уровне 6,4% в базовом сценарии, то Минфин ожидает «гораздо более низких значений» — в районе 6% или меньше. Теперь для правительства остается один вопрос: «как двигаться дальше, усиливать тенденции роста российской экономики, как наладить структурные изменения».

Между тем новая реальность — термин уже относительно не новый для России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще месяц назад написал статью, в которой проанализировал нынешнюю ситуацию в мире и обозначил основные векторы дальнейшего развития страны. Глава Кабмина назвал свой материал «Новая реальность: Россия и глобальные вызовы».

По мнению главы МЭР Алексея Улюкаева, прежний источник экономического роста — торговля сырьем «работать просто не может». «Ничего иного, как развитие несырьевого экспорта, не существует», — подчеркнул он, отметив, что «импортозамещение и несырьевой экспорт — это две стороны одной медали».

«Удивительный отчет, ни одной цифры»

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая в Госдуме после Игоря Шувалова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, заявила, что с точки зрения практической реализации антикризисный план правительства, утвержденный в начале года, не выполнен на 36,7%. «На 1 октября по факту принятия нормативных правовых актов выполнено 38 пунктов плана, частично выполнено 18 пунктов, не выполнено четыре пункта. Если рассматривать план с точки зрения практической реализации принятых нормативных актов, финансового обеспечения заявленных мероприятий и социально- экономического результата, эта статистика будет иной: выполнено 17 пунктов, частично выполнен 21 пункт, не выполнено 22 пункта», — сказала Голикова.

Но если по мнению Счетной палаты правительство выполнило аж две трети из намеченных на год мероприятий, то по оценкам депутата Государственной думы от фракции КПРФ Николая Коломойцева власти вовсе справились только с пятой частью. «Удивительный отчет, ни одной цифры, — прокомментировал парламентарий выступление Игоря Шувалова. — Счетная палата говорит: задолженность субъектов Федерации выросла на 4%, задолженность села не уменьшилась, более того, 30 «дочек» американских пяти компаний фактически душат по цене сельхозпроизводителей. Лучший банкир (глава Сбербанка Герман Греф. — Прим. ред.) лишил финансирования весь реальный сектор. Весь мир снижает ставки, а ЦБ – увеличивает. Да вам надо было в правительстве порку устроить по исполнению антикризисных мер! У вас 20% исполнено!» – зажигал с думской трибуны депутат-коммунист.

Красная цена «черному золоту»

Российские власти связывают окончание кризиса с тем, что в сентябре помесячный рост ВВП составил 0,3% против трех предшествующих «нулевых» месяцев. Однако главный аналитик группы анализа долговых рынков Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что на основе статистических данных за прошлый месяц говорить о «дне» спада еще рано. «Российская экономика очень фрагментирована, значительное число отраслей находится в плачевном состоянии, достаточно крупные компании имеют большие проблемы. Есть, конечно, отдельные сегменты, которые чувствуют себя хорошо, — это экспортеры, производители сельхозпродукции, выигравшие от девальвации рубля. Но в целом в экономике пока заметных признаков улучшения я не отмечаю: инфляция высокая, реальные доходы населения продолжают падать, розничные продажи снижаются», — указывает эксперт.

Он считает, что «новая реальность» российской экономики — это реальность низких цен на нефть, сократившихся с прошлого года в два раза. «Цена на нефть упала в два раза по сравнению с прошлым годом, Минфин считает, что цена в ближайшие годы не восстановится. Соответственно, доходы бюджета упали. Новая реальность заключается в том, чтобы сократить расходы и балансировать бюджет в новых условиях, не наращивая долговую нагрузку и не проедая резервы, — говорит Монастыршин. — Мы согласны, что возврата в «старую реальность» уже не будет. Наши прогнозы также исходят из того, что потолок для нефти — это 60 долларов за баррель, вряд ли мы в ближайшие три года выйдем на уровень 100 долларов за баррель. Если будет 70 долларов за баррель, то это будет красная цена на «черное золото».

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова вслед за Алексеем Улюкаевым указывает, что российская экономика нащупала «дно» летом текущего года. Однако летом сама Орлова ухудшила прогноз по спаду российского ВВП в 2015 году до 3,5%, «ожидая, что экономика будет стагнировать в районе «дна».

При этом Орлова отмечает, что развернувшаяся в последние несколько недель бюджетная дискуссия будет негативно влиять на экономическую активность в дальнейшем: «Жесткий проект бюджета, судя по всему, повлияет на принятие решений в реальном секторе, подталкивая компании к корректировке своих прогнозов роста на 2016 год и поддерживая жесткую экономию, что ограничит темпы восстановления экономики».

Михаил ТЕГИН, Banki.ru