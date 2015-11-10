​Инвестиционный счет Юлии Орловой: сериал Банки.ру. Третья серия

Начинать торговать валютой нужно примерно так же, как ездить на байке Фото: Fotolia/stillkost

В прошлых сериях Юлия ОРЛОВА узнавала о возможностях индивидуального инвестиционного счета и открыла его. В третьей серии она исследует возможности фондового рынка, а также ищет интересные и доходные ценные бумаги.

Пополняю счет

Завести средства на ИИС можно в офисе компании — большинство брокерских компаний имеют «родной» банк или кассу прямо в своем офисе, через который можно перевести средства на счет без комиссии. Через сторонние банки также можно делать перевод, комиссия индивидуальна и зависит уже от тарифов банка. Я сделала перевод через интернет-банк со своей карты на счет. Получилось не с первого раза, так как я отправляла средства физическому лицу (ушли и вскоре вернулись на карту), а оказалось, что перевод делается на юридическое лицо по договору брокерского обслуживания. Деньги пришли на ИИС в полном объеме (без комиссии) на третий день. Состояние счета отслеживала через личный кабинет на сайте брокера.

Формирую цель

У инвестора должна быть цель, учат на семинарах, посвященных тому, как делать деньги на бирже (к слову, таких семинаров в последние пару лет стало значительно меньше). Цель может быть установлена в деньгах (например, купил по 10, продам по 15) или в процентах (сделать 10%, 30% или 100% от суммы счета). Также необходимо установить еще и срок: заработать столько-то за день, год, пять лет...

Со сроком у меня все просто — три года. Конечно, это не означает, что я сейчас наберу бумаг и буду ждать три года (хотя так можно сделать – например, купив паи, облигации или ОФЗ с погашением примерно через три года, или акции «голубых фишек», или всего понемногу). Но с вынесением вердикта, успешный ли я торговец ценными бумагами, точно можно не спешить.

Думаю, комфортный уровень «просадки» (переоценки стоимости купленной бумаги не в мою пользу) — 5–7% по отдельным бумагам, по портфелю хочется обойтись без потерь. Буду довольна результатом управления по итогам года, если получу больше, чем дает банковский депозит. Всё, цель сформирована.

Составляю портфель

Я решила разделить портфель на две части – инвестиционную и спекулятивную. Одной буду торговать, постоянно заменяя бумаги в портфеле, а вторую постепенно наполню бумагами на длительный срок.

Для инвестиционной части решила рассмотреть паи фондов. Так как льготный счет имеет ограничение — срок жизни не менее трех лет, я сравнила с помощью сайта Investfunds доходность фондов, под управлением которых находится не менее 10 млн рублей за последние три года. Да, увиденный результат не гарантирует мне получение аналогичной доходности в следующие три года. Но проще поверить в то, что лучше управятся с моими деньгами те, кто уже показывал достойные результаты, а не те, кто терял деньги инвесторов. Хотя есть обратный подход — откупать сильно подешевевшие паи. Но тут нужно исходить из того, что вкладываешь в упавшие ценные бумаги определенного сектора, которые, по твоему мнению, будут расти.

Итак, в лидерах роста оказались фонды, ориентированные на западные ценные бумаги. Первое место занимает фонд «Райффайзен – США»: его доходность за три года – 154%. Меня такой результат, скажем сдержанно, устраивает. 124% заработал фонд валютных облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс». Чуть более 100% дал фонд еврооблигаций «Атон-менеджмента» и фонд валютных облигаций «Газпромбанка – Управление активами».

Хотя результат управления меня заинтересовал, паи ни одного из вышеперечисленных фондов прикупить я не смогла — в торговой системе их нет. Паи этих фондов не обращаются на бирже – значит, доступны лишь через агентов (например, банки) или напрямую – в управляющих компаниях. Если бы мой ИИС был открыт в той компании, паи которой хочу купить, думаю, это было бы осуществимо.

В торговой программе есть много закрытых фондов недвижимости, для квалифицированных инвесторов, по бумагам которых не раскрывается доходность. Да и купить их паи простому смертному (неквалифицированному инвестору), как я, нельзя. Впрочем, и не хочется действовать вслепую. Способа сравнить открытые биржевые фонды «не вручную» (не смотреть каждый из фондов по отдельности) я не нашла.

Решила попытать счастья с еврооблигациями, благо часть выпусков с прошлого года сделали доступными розничным инвесторам на бирже. Ранее они были доступны только для квалифицированных инвесторов.

Например, евробонд Сбербанка принесет 8% годовых фиксированной доходности, тогда как долларовый депозит – не более 4,15%. Через «Финам» их можно купить, но не на ИИС (сотрудник объяснил проволочку тем, что еврооблигации для розницы – еще новый продукт).

Пока для владельцев ИИС выбор невелик: выпуск еврооблигаций или Промсвязьбанка, или Московского Кредитного Банка. Номинал покупки – 1 000 долларов США. Пока прицениваюсь.

Ставлю на доллар

Мне хочется вкладывать средства в валютные инструменты (только не надо ругать за непатриотичность). Это связано с событиями декабря прошлого года. Тогда я писала по несколько заметок в день про то, что рубль обновил очередной минимум. А после рабочей ночи 16 декабря, когда ЦБ взвинтил ключевую ставку до 17%, готовилась писать серию статей (очень читаемых) о крахе банков, банкротствах предприятий... Но слава должна была быть недолгой. Я понимала, что и газета, где я работала, при таком развитии событий закроется. К счастью, этого не произошло, но и на нормальные рельсы российская экономика пока не встала.

Еще одна причина интереса к валютным инвестициям – мои расходы привязаны к доллару. Живу я в Азии, которая уже не кажется такой дешевой, как год назад. Физическая возможность совершить сделку на фондовом рынке с ИИС (был открыт счет, и на него поступили деньги) в реальности появилась как раз тогда, когда доллар снизился ниже 61 рубля. Это произошло 9 октября.

Следила за валютной парой доллар-рубль через торговую программу FinamTrade (она как-то проще, на первый взгляд, чем Quik). Просто в разделе котировок нашла нужную мне валютную пару и щелкнула на нее. Сразу появился график – изменение стоимости в динамике. Это был действительно хороший момент для входа, вспомнила я заезженную фразу аналитиков. Уже решившись совершить свою первую сделку на ИИС с «зеленым» (нажав кнопку «Заявка» и готовясь выставить параметры сделки), я увидела, что минимальный лот (минимальный размер покупки или продажи) – 100. Получается, что меньше чем на почти 61 тыс. рублей я долларов прикупить не могла. Да, стоимость доллара казалась привлекательной, но сумма, на которую я должна была купить их, относительно портфеля оказалась большой.

Начинать торговать нужно примерно так же, как ездить на байке. Сначала привыкнуть к управлению (освоить торговую программу, узнать особенности различных инструментов). Проверить, насколько чувствителен «газ» (протестировать свою способность принимать быстрые решения в постоянно меняющихся условиях) и насколько резко функционируют тормоза (умение закреплять убыток и выходить из позиции до того, как станешь банкротом из-за надежды на разворот рынка в твою сторону). Попрактиковаться в удержании баланса (придерживаться установленной цели, даже если в короткие отрезки времени наблюдаются «просадки» (временный не закрепленный убыток или потеря части прибыли).

Поэтому в портфеле снова лежат только рубли, благо брокер начисляет на них ежемесячный процент.

Покупаю фьючерс

С точки зрения рисков срочный рынок опаснее фондового, так как, по сути, торговля фьючерсами – с бесплатным плечом. Поэтому здесь легче потерять деньги (впрочем, и приобрести тоже), чем на фондовом рынке (если не использовать плечо).

Но мне нужен был доллар, и не на 60 тыс. рублей. Для таких бедных (или жадных), как я, прекрасно подходит фьючерс (или контракт), на покупку которого требовалось лишь 5 690 рублей (данные на 15 октября).

Срочный рынок потому так и называется, что на нем торгуются контракты, имеющие определенный срок обращения на рынке. У моего «срок» закончится в декабре этого года. Срок исполнения можно смотреть на сайте Московской биржи в разделе «Срочный рынок». Инструменты, а также «счетчик» (сколько дней ему еще торговаться) после покупки отображаются в торговой программе.

Два раза в день фиксируется стоимость фьючерса, и если рынок развернут в твою сторону, то начисляются дополнительные деньги, на которые можно открывать новые позиции. Если рынок «против тебя», деньги списываются. Поэтому на счете на этом рынке (нет единого расчета позиции с фондовым рынком) я держу свободные средства на сумму чуть меньше гарантийного обеспечения, для того чтобы оставаться в позиции. (Брокер, при нехватке у клиента средств на счете для покрытия возможных убытков, вправе закрыть сделку принудительно.) В первый день доллар продолжал расти, и мне начислили по 45 рублей на фьючерс, на следующий день вычли 271 рубль. Я посмотрела еще раз график изменения фьючерса – тогда он был близок к своему минимуму (61 957 пунктов), а максимум был в конце августа (74 311 пунктов). Так что с точки зрения исторических данных шансы на выигрыш велики.

Конец третьей серии. Продолжение следует