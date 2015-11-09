Гори оно, имущество, огнем

Страховщики не хотят страховать имущество по универсальным правилам Фото: Banki.ru

Минфин РФ отверг предложения страховщиков по корректировке законопроекта о страховании жилья от рисков ЧС. Никаких универсальных правил страхования жилья в ближайшее время в России не появится. При этом сейчас даже вопрос, что считать стихийным бедствием, остается на усмотрение страховщиков.



Стоимость страховки, сумма покрытия и конкретный набор защищаемых рисков, по всей видимости, будут в каждом регионе свои, а разработка программ защиты имущества граждан от ураганов и потопов окажется «на совести» региональных правительств.

«Коробку» забраковали

Министерство финансов не одобрило поправки страхового сообщества к законопроекту о страховании жилья граждан от рисков ЧС, рассказали Банки.ру представители рынка. (Сейчас проект закона готовится ко второму чтению в Госдуме.) Напомним, страховщики предлагали ввести единый для всей страны «коробочный» продукт – страховку стоимостью 360 рублей в год и с покрытием 300 тыс. рублей, которая защищала бы только конструкцию жилья от рисков официально объявленной чрезвычайной ситуации. «Надбавку» на такой риск страховщики предлагали «зашить» во все договоры по страхованию имущества в РФ.

Выплаты убытков, по замыслу страховщиков, должны были бы осуществляться из единого компенсационного фонда, формируемого за счет продажи таких «коробок». И таким образом риски предлагалось распределить – то есть прибыль в регионах, где риски ЧС невысоки (к примеру, Москва), покрывала бы хронически убыточные в этом отношении регионы (Сибирь, Дальний Восток).

Однако Минфин продолжает настаивать на том, что страховые продукты каждый регион должен разрабатывать сам для себя, и отвергает идею одинаковых условий для всего рынка — по страховой сумме, стоимости страхования, застрахованным рискам и по подходам к урегулированию убытков, рассказали источники.

В Центробанке считают, что все эти вопросы можно решить на уровне региональных программ. «В программах будут установлены все существенные условия такого страхования — перечень страховых случаев, порядок расчета страховой суммы, способ осуществления выплаты и т. д. Это позволит защитить права граждан от возможных нарушений», — прокомментировали порталу Банки.ру в пресс-службе регулятора. При этом ранее глава департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук заявлял, что идея страховщиков о создании единого компенсационного фонда «кажется разумной».

Страховщики в основном придерживаются мнения, что в предлагаемом Минфином виде закон не будет работать и не поможет достичь главной цели – снятия нагрузки с федерального бюджета по компенсации населению убытков, полученных в результате стихийных бедствий.

«В регионах масса ветхого и аварийного жилья, которое страховщики ни по какой программе не страховать не будут, потому что это невыгодно. А обязать их никто не сможет, — комментирует начальник управления контроля и организации страховых и компенсационных выплат Национального союза страховщиков ответственности Валерий Карпов. – С другой стороны, страховщики не будут страховать жителей регионов, где постоянно происходят ЧС». Стимулировать же страховщиков, по его словам, предполагается публичностью договора – то есть компания будет не вправе отказать клиенту в заключении договора страхования, если он за такой услугой обратится. «А к кому обратится, допустим, житель Алтая, если там нет страховой компании, которая предоставляет такую услугу? Не поедет же он страховаться в Москву», — говорит эксперт.

При этом и для населения страхование жилья от ЧС может стать вмененным видом. Согласно законопроекту, прошедшему первое чтение, новое жилье взамен утраченного при ЧС получат только те граждане, которые купили страховку. Всем остальным дом или квартиру выделит государство, но на условиях социального найма – то есть без права приватизации, а значит, продажи или передачи по наследству. Соответствие этой нормы основному закону РФ Минфину было поручено обсудить с Конституционным судом – не нарушает ли она конституционные права граждан на жилье. В какой стадии сейчас находится обсуждение законопроекта, в Минфине оперативно прокомментировать не смогли.

На региональный уровень можно «отдать» расширение перечня рисков, страховую сумму, тарифы, систему продаж. Но правила страхования, список рисков, методику определения возмещения и тарифов нужно прописывать в федеральной программе, считает директор департамента страхования имущества физических лиц компании «АльфаСтрахование» Ирина Карнаева.

Чрезвычайно разные ситуации

«Разноголосица» усугубляется тем, что в РФ не существует универсальных правил по страхованию имущества, то есть стандартов, что признается страховым случаем, а что нет. Эти правила каждая компания разрабатывает для себя сама. И даже четкого определения понятия «стихийное бедствие» в законодательстве нет. А то, что обычно подразумевается под этим в договорах страхования (ураган, буря, землетрясение), является опасными природными явлениями. Поэтому у страховщиков появляется возможность отказывать в выплате страховки, основываясь на собственных правилах (как правильно читать правила страхования имущества – подскажет страховой совет портала Банки.ру https://www.banki.ru/news/columnists/?id=8419107).

На рынке нет единого мнения по поводу необходимости стандартизации правил страхования имущества физических лиц. Первый заместитель председателя правления компании «СОГАЗ» Николай Галушин считает, что эти правила у всех страховщиков не должны быть «под одну гребенку», но стандарт может быть разработан как программа-минимум.

Риски, от которых защищает закон по страхованию жилья, должны быть четко в нем поименованы, а не отданы на усмотрение региональных властей, полагает директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. «Нужно однозначное определение, которое не допускало бы трактовок. Эта база должна быть заложена в закон. А дополнять и расширять ее на региональном уровне можно сколько угодно», — уверен эксперт.

Пока нет определенности по ключевым понятиям модели страхования жилья — как и кем будет рассчитываться страховая сумма и премия, – говорить об универсальных правилах страхования в рамках законопроекта преждевременно, считает руководитель дирекции имущественного страхования СК «МАКС» Александр Агапов. При этом, по его мнению, разработка минимального стандарта потребуется, так как программа страхования жилья от ЧС затронет базовые права граждан.

В Банке России следят за обсуждением конфигурации законопроекта и готовы при необходимости рассмотреть вопрос о подготовке дополнительного акта по правилам страхования, уточнили в пресс-службе ЦБ.

Правила игры напишут игроки

В мире существует практика использования стандартных правил страхования имущества и список оговорок, которые расширяют или дают особую трактовку отдельных положений этих правил, рассказал Банки.ру Николай Галушин из «СОГАЗа». При этом он подчеркивает, что подобные универсальные правила не получится «насадить сверху».

«Мы можем разработать стандарт. И именно мы можем представить его в ЦБ в качестве типовых правил Всероссийского союза страховщиков, — говорит Николай Галушин. — Если рынок не считает возможным сейчас это сделать, даже испытывая прессинг со стороны регулятора, трудно ожидать позитивных итогов работы сообщества. А сделать стандарт за страховщиков не получится. Если это будет стандарт, по которому страховщики не готовы жить и работать (то есть платить убытки), он так и останется мертвым грузом. При этом каждый страховщик будет продолжать работать на основе своих правил».

ЦБ, в свою очередь, не спорит, что страховщики в состоянии разобраться с этими вопросами сами. «Закон о саморегулируемых организациях на финансовых рынках наделяет страховое сообщество полномочиями, позволяющими самостоятельно установить стандарты в данной области», — заявили в пресс-службе мегарегулятора.

«С одной стороны, стандартизация должна позволить страхователю облегчить чтение и погружение в условия страхования — они могут быть у всех одинаковыми. С другой стороны, ничто не мешает страховщику пользоваться как стандартными правилами, так и собственными. И такая практика на рынке страхования есть — есть несколько правил страхования, которые получили гриф «типовые правила ВСС», — поясняет заместитель председателя «СОГАЗа» Николай Галушин. — И, в принципе, страхователь может выдвигать требование по отношению к страховщикам, что он хочет заключить договор страхования именно на основе таких правил. Стандартизация должна позволить оптимизировать конфликты между гражданами и страховщиками в судах. В отношении стандартизированных правил страхования может быть выработана судебная практика, которая упростит урегулирование спорных ситуаций, базируясь на опыте предыдущих судебных решений».

Елена ПЕТЕШОВА, Banki.ru