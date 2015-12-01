​Инвестиционный счет Юлии Орловой: сериал Банки.ру. Четвертая серия

Новогоднее ралли акций может принести начинающему инвестору подарочный доход Фото: Banki.ru

В прошлых сериях Юлия ОРЛОВА узнавала о возможностях индивидуального инвестиционного счета, открыла его, а также искала интересные и доходные ценные бумаги. Теперь она начала их покупать в расчете на новогоднее ралли.

Я ставлю на рост

Новогоднее ралли — это рост котировок, обычно наблюдается под конец года начиная с середины ноября. Называют много причин этого явления, но мне достаточно одной: акции растут в результате работы управляющих по «украшения портфелей» (зачастую рэнкинги по управлению средствами составляются год к году).

Но из каждого правила есть исключение, и под Новый год появляются различные оценки и прогнозы из серии «быть или не быть» росту акций.

Начинаю выбирать из так называемых голубых фишек, высоколиквидных (легко купить и продать, цена изменяется, как правило, в диапазоне не более нескольких процентов в день) акций крупных компаний и бумаг компаний второго и третьего эшелона (сделки совершаются нечасто и на небольшой объем, цена скачет на десятки процентов).

Акций «голубых фишек» на Московской бирже всего 16 (15 компаний).

Одна из самых любимых западными инвесторами (судя по составу портфелей фондов, которые раскрывают свои данные) и понятных (причины изменения котировок легко объяснить) бумаг – акции Сбербанка. Но цена! Уже выше 100 рублей за акцию, а столько было только в январе прошлого года. Жду лучшего момента.

В торговой системе постоянно всплывает рекомендация от брокера – купить акции ГМК «Норильский никель» на 20% от счета, потенциал роста – 10%. Решаю с этого и начать, заодно и проверить качество работы аналитиков «Финама» (это их рекомендация). Дополнительный аргумент в пользу покупки – прогноз Goldman Sachs (GS): стоимость акций вырастет до 15 тыс. 357,13 рубля (целевая цена, здесь и далее прогнозы взяты с Investfunds).

Второй компанией, чьи бумаги отправились в мой портфель, стала МТС. По ее акциям дают хорошие рекомендации аналитики разных банков: пророчат рост (целевая цена) до 291,57 рубля за акцию.

Российская экономика держится на нефти. И если я уж покупаю российские акции, то не могу обойтись без бумаги из этой категории. Так в моем портфеле оказывается «Газпром нефть». С рекомендацией по данной бумаге не все единогласны: прогноз роста до 177 рублей от GS против падения до 117 от JP Morgan. Самый оптимистичный прогноз от Ситибанка – 247 рублей.

Не из списка «голубых фишек» в моем портфеле появились бумаги «Аэрофлота» (покупала еще до событий с Турцией). Дело не в том, что этот дорогой авиаперевозчик в глазах все большего числа россиян кажется самым безопасным, а в моем журналистском опыте. Под Новый год буквально несколько дней акции этой компании рисовали неприличную «зеленую свечу» (росли). В 2012 году мы с «авиаотделом» редакции даже искали причины роста бумаг в последний день торгов. Но рыночных объяснений никто не дал. Примечательно, что аналогичная ситуация наблюдалась и годом ранее. Как раз на случай повторения ситуации акции «Аэрофлота» на скромную сумму находятся в моем портфеле.

Хотя многие трейдеры и обижаются, когда о торговле на фондовом рынке говорят в контексте игры, элемент ставок при выборе бумаг, как на скачках или в казино, неизменно (у тех, кто не торгует на инсайде) присутствует.

Другие бумаги аномального поведения – акции ВТБ не попали в портфель по той же причине, по какой в него попали акции «Аэрофлота». Даже руководители ведущих управляющих компаний шептали мне, что не понимают, с чем связан рост акций не самого эффективного банка в этом году. Когда стоимость бумаги изменяется по каким-то собственным законам, такой «мелочи», как мне, лучше держаться в стороне. Даже управляющие крупных фондов потеряли в этом году на шортах (продавали акции ВТБ, в расчете на возврат стоимости бумаг к «справедливой стоимости»), рассказывали управляющие.

Техника покупки бумаг

Акции зачастую торгуются лотами. И хотя на бирже отображается цена за одну акцию, минимальная сумма покупки (размер лота) появляется в торговой программе, когда выставляешь заявку. Я чуть не ошиблась с количеством нужных мне лотов и не увязла в долге перед брокером. Если бы я отправила эту огромную заявку, превышающую сумму на моем счете, то брокер бы ссудил мне средства под процент. Это происходит автоматически.

Чем больше сумма покупки на заемные средства, тем выше шанс на успех, но при этом и риск потери средств возрастает. Я могу совершать сделки в рамках лимита «заранее одобренного кредита», и возможности выставлять заявки на покупку новых акций ограничатся только тогда, когда лимит будет исчерпан. Пока на заемные средства не торгую.

Выбрав объем покупаемого, я занялась ценой. Можно поставить просто «по рынку», без указания цены, или лимитированную заявку – цена не выше/ниже определенной. Сначала я выставляла заявки по цене чуть лучше рыночной (для меня), но они не удовлетворились (или, как говорят трейдеры, «никто не налил»). Тогда я выставила заявки без указания цены, которые исполнялись моментально по всем нужным мне акциям.

Своими лимитированными заявками можно дождаться лучшей цены, а можно остаться и без бумаги в портфеле. Так как я долгосрочный инвестор, ждать у монитора исполнения заявки или переставлять ее на следующие дни ради нескольких копеек смысла нет. Если бы я «занималась внутридневной» (выходила бы из сделок до окончания рабочего дня), конечно, смотрела бы на «стакан» (отображаются заявки на покупку и продажу, удобно следить за объемами спроса и предложения и изменением цены) и выставляла бы «свою» цену.

В следующей серии будет ясно, состоялось ли мое новогоднее ралли или нет.

Конец четвертой серии. Продолжение следует