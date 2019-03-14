Как будет проходить интеграция банка «ДельтаКредит» с Росбанком? Какая судьба ждет Русфинанс Банк? И когда большинство россиян доверит свои биометрические данные банкам?



— Сейчас многие крупные банки создают экосистемы. Будет ли своя экосистема у Росбанка?



— Еще в 2016 году «ДельтаКредит» стал первым банком в России, который предложил полностью дистанционную подачу заявки на ипотеку (вместе с заполнением анкеты онлайн). Таким образом, сервис «ДельтаЭкспресс» стал основой создания ипотечной экосистемы в группе Societe Generale в России. Сейчас мы работаем над интеграцией с партнерами, в том числе с такими известными площадками, как ЦИАН, где можно подать онлайн-заявку на ипотеку в нашем банке по понравившемуся объекту недвижимости. Помимо ипотеки, мы хотим предлагать в наших каналах и через наших партнеров различные дополнительные сервисы: покупку мебели в новую квартиру, ремонт, оформление различных страховок со специальными бонусами.

— С внедрением полной удаленной идентификации удастся не только подавать заявку на ипотеку в онлайне, но и проводить всю сделку с помощью этого сервиса дистанционно?

— Я думаю, что да. Мы уже сейчас работаем над тем, чтобы упростить путь клиента — от подачи онлайн-заявки до выхода на сделку. Мы первыми среди банков реализовали опцию авторизации и подтверждения согласия на запрос в кредитное бюро в нашей системе через портал «Госуслуги», с помощью которого (в том числе благодаря данным из ПФР) мы также можем более оперативно оценить платежеспособность заемщика и принять решение о выдаче ему кредита. Таким образом, у нас уже есть ипотечная экосистема, и этого нам пока достаточно. Мы не хотим быть маркетплейсом. По крайней мере, классическим.

— А можно быть неклассическим?

— Мы заинтересованы в том, чтобы создать онлайн-магазин финансовых продуктов именно нашей банковской группы Societe Generale и на нашей платформе, преимущественно для наших клиентов. На этой же платформе смогут работать наши партнеры в связке с нами. Мы уже работаем над тем, чтобы каждый наш розничный продукт можно было получить дистанционно. Это касается и банковских, и страховых, и инвестиционных продуктов.

Например, сейчас мы выдаем кредиты наличными, просто переводя их на дебетовые карты наших зарплатных клиентов. Весь процесс занимает 15 минут. В ближайшие пару лет хотим внедрить подобную схему для всех видов розничных кредитов.

В то же время конкурировать с маркетплейсами Alibaba, Amazon, Сбербанка — это не то, к чему мы стремимся. Но мы, например, определенно хотим и дальше входить в список системно значимых банков и быть надежным банком для российских клиентов. Forbes назвал нас самым надежным банком 2018 года, будем придерживаться этой планки.

— Как продвигается оснащение офисов банка биометрическим оборудованием и как реагируют на это нововведение ваши клиенты?

— Мы были одним из первых банков, которые начали оснащать свои офисы оборудованием для биометрической идентификации. Это было еще в июле 2018 года. Сегодня мы оборудовали уже 110 наших офисов, а всю сеть закончим оснащать к концу 2019 года. Мы видим, что клиенты начинают привыкать к этому нововведению, все больше человек хотят сдать свои данные, но пока общее количество сдавших не столь велико.

В течение этого года начнем внедрять розничные продукты на основе биометрических данных. Планируем на первом этапе таким образом дистанционно выдавать кредиты наличными клиентам «с улицы» и автокредиты. Но ожидаем всплеска таких выдач не ранее 2020 года.

— Тем не менее некоторые банки отмечают, что оснащение офисов биометрическим оборудованием слишком дорого. Поэтому они не хотят присоединяться к проекту.

— Я бы не сказал, что это слишком дорого в общем масштабе бизнеса каждого конкретного банка. Кроме того, в ближайшее время биометрия станет обязательной частью бизнеса для всех участников банковского сообщества. Поэтому присоединиться должны будут все. Иначе они проиграют конкурентную битву.

— На чем сейчас сосредоточена ваша розничная стратегия?

— Мы много инвестируем в каналы дистанционного банковского обслуживания, сильно продвинулись в этом за последний год. Еще два года назад менее 25% наших клиентов пользовались онлайн-банкингом, сегодня эта доля составляет 43%, а в следующему году мы рассчитываем, что этот показатель достигнет 60%. И в принципе мы хотим увеличить долю наших продуктов в кошельке клиента. Это касается и розничных, и корпоративных клиентов. Для этого мы будем усиливать кросс-продажи, чтобы покрывать весь спектр потребностей клиентов, и концентрироваться на digital-каналах.

Также мы уделим большое внимание продвижению наших кредитных карт. Сейчас по количеству выданных кредиток мы входим в топ-20 по России. Мы уже инвестировали в новую платформу. За 2019 год мы планируем прирасти на 37% к текущему количеству активных кредитных карт в портфеле банка. Ожидаем, что в ближайшие годы войдем в топ-10.

— Сейчас все больше растет интерес банков к предложению такого продукта, как ИИС, массовому пользователю. У вас есть такие планы?

— Мы уже сейчас предлагаем ИИС клиентам в рамках онлайн-сервиса финансового советника SmartInvest (робоэдвайзинг). ИИС — это, безусловно, эффективная мера регулятора, направленная на развитие розничных инвестиций. Кроме того, не все клиенты знают, что ИИС позволяет получить инвестиционный налоговый вычет. На наш взгляд, у этого продукта большой потенциал. В целом нам интересен рынок инвестиционной розницы — помимо сервиса робоэдвайзинга, в феврале этого года мы начали предлагать нашим премиальным клиентам структурные инвестиционные продукты со стратегией под названием SG Dragons и далее это направление планируем наполнять новыми инвестиционными идеями, в том числе сделаем фокус на предложение ИИС.

— Сроки не поменялись — «ДельтаКредит» будет присоединен к Росбанку в середине 2019 года?

— Да, финальный этап интеграции начнется в середине марта 2019 года и должен закончиться в начале лета. Нужно понимать, что в группе Societe Generale в России работает почти 16 тысяч сотрудников, из них в «ДельтаКредите» — 800 человек.

Наша цель — усиление кросс-продаж, чтобы клиентам всех банков группы был доступен полный спектр продуктов и услуг. При этом мы собираемся сохранить конкурентное преимущество на рынке «ДельтаКредита» как ипотечного монолайнера. Выстроенная цифровая платформа банка показывает хорошую эффективность и высокий уровень продаж, поэтому нам важно ее сохранить. По сути, ипотечная платформа и модель продаж банка «ДельтаКредит» станут отдельной бизнес-линией Росбанка. Как и команда «ДельтаКредита». После присоединения ипотечные клиенты банка «ДельтаКредит» получат доступ ко всей инфраструктуре и всей линейке банковских продуктов Росбанка.

Сейчас в России у группы Societe Generale 2,5 миллиона активных розничных клиентов, из них 100 тысяч — клиенты банка «ДельтаКредит». По количеству это немного, но в общем кредитном портфеле группы ипотечные займы занимают долю в 40%.

— Как будет проходит интеграция для розничных клиентов банка «ДельтаКредит», какие она подразумевает этапы?

— Мы объявили о присоединении банка «ДельтаКредит» в сентябре прошлого года. С этого момента мы работаем по различным направлениям: HR, финансы, операционные и бизнес-процессы, юридические вопросы, коммуникации и так далее. Юридически летом произойдет реорганизация Росбанка путем присоединения банка «ДельтаКредит». Таким образом, текущий ипотечный бизнес будет интегрирован в блок розничного бизнеса Росбанка. Некоторые холдинговые функции будут объединены.

19 марта 2019 года общее собрание акционеров Росбанка рассмотрит вопрос о реорганизации, после этого в Банк России будет направлено уведомление о начале процедуры. Всем новым клиентам «ДельтаКредита» мы в ближайшее время начнем открывать счета в Росбанке, у текущих ипотечных клиентов также появится возможность пользоваться банковскими продуктами Росбанка. Условия действующих договоров останутся без изменений, все права и обязанности «ДельтаКредита» по заключенным договорам перейдут к Росбанку.

— Русфинанс Банк будет также интегрирован в Росбанк?

— Русфинанс Банк как лидер в области авто- и POS-кредитования продолжит финансировать клиентов наших партнеров. Бизнес банка обладает особой спецификой, поэтому он продолжит работать как отдельное юридическое лицо. Это общепринятая практика в области потребительского кредитования. У банка отличная экспертиза в автокредитовании, мы хотим, чтобы Русфинанс Банк продолжил заниматься этим направлением и улучшать его. Тем более что проникновение автокредитов в России ниже, чем в какой-либо другой крупной стране. Да и количество покупаемых автомобилей сравнительно невелико. Если в России на тысячу человек приходится 300 авто, то в Европе это 500—600 авто. Здесь мы видим большие перспективы для себя.

По сути, основная задача Русфинанс Банка на сегодня — это повышение эффективности работы с имеющейся огромной сетью автодилеров — партнеров банка. Это предполагает особый подход, особую бизнес-модель. Но синергия будет и здесь — уже сейчас Росбанк предлагает автокредиты от Русфинанс Банка, который, в свою очередь, рекомендует открыть текущий счет в Росбанке для их погашения. В дальнейшем мы будем расширять это направление.

— Какую должность займет в Росбанке предправления банка «ДельтаКредит» Мишель Кольбер?

— Я знаю Мишеля с 1993 года. В качестве главы банка «ДельтаКредит» он провел огромную работу, особенно в последние два года. На текущий момент Мишель сосредоточен на проекте присоединения банка «ДельтаКредит». Он останется в группе Societe Generale, в России или нет — я сказать пока не могу.

Беседовала Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru