​«Рубль сегодня уже не тот»

С начала августа рубль начал резко слабеть. Курс доллара вырос почти на 4%, и если судить по нефтяным котировкам, то российскую валюту не ждет ничего хорошего. Один из признанных экспертов по валютному рынку аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, еще в начале года предсказывавший падение рубля, рассказал Банки.ру, почему это должно было случиться и чего ожидать дальше от российской валюты.

«Ослабление рубля было неминуемо»

— Курс доллара на бирже на этой неделе поднимался выше 67 рублей. Это начало обвала или просто временное ослабление рубля?

— Вопрос в том, как оценивать текущий курс. В первой половине года российская валюта смотрелась очень сильной. Санкции, которых все ждали, не состоялись, нефть стабильно оставалась выше 60—65 долларов, а самое главное — в страну пришло очень много денег в ОФЗ. Такого потока денег не было, даже когда произошла либерализация финансового рынка и пришли иностранные клиринговые организации Euroclear и Clearstream.

И вот эти полгода сильного рубля привели к тому, что у многих поменялось представление о рубле. Люди начали воспринимать это как новую реальность, не понимая, что это, скорее, было аномалией, отклонением от фундаментальной нормы. И ослабление рубля было неминуемо.

— То есть курс доллара по 63—64 рубля можно считать аномальным?

— Да, потому что неожиданно сработали все позитивные факторы, которые только могли сработать. И к сожалению, длительное укрепление рубля привело к тому, что эксперты стали экстраполировать текущий курс на будущее. Еще в июне я видел прогнозы аналитиков, которые утверждали, что к концу года курс доллара будет 55 рублей.

На самом деле сейчас рубль возвращается к своему справедливому значению. При нефти ниже 60 долларов единица американской валюты точно должна стоить выше 67 рублей. Остальное зависит от ситуации на глобальном рынке, прежде всего от того, как будет идти торговый конфликт между США и Китаем.

— Однако сейчас американская валюта все же торгуется ниже 67 рублей. Что-то помогает рублю?

— У наших банков накопилось много валюты. Это произошло из-за того, что во второй половине 2018 года произошла конвертация валютных кредитов в рублевые, что высвободило большой объем капитала, который позволил нарастить ликвидные валютные активы, в том числе за счет покупки валюты на открытом рынке. В результате сейчас образовался ее избыток в банковском секторе, примерно 18 миллиардов долларов. Это очень много, учитывая, что еще в середине прошлого года этот показатель был на нуле.

Но этот запас будет постепенно сокращаться. На курсе рубля это скажется, когда запас сократится более чем наполовину. С учетом объема интервенций Минфина, которые составляют 3—4 миллиарда долларов в месяц, для этого потребуется несколько месяцев. И при этом цена на нефть должна сохраняться ниже 60 долларов за баррель.

И еще, конечно, требуется время, чтобы все экономические агенты в России осознали новую реальность. Потому что некоторые еще уверены, что все эти торговые войны ненадолго, все образуется, ФРС опять снизит ставку, и продолжают играть на разнице процентных ставок. Относительно долларовых ставок рублевые все еще высокие. Поэтому эти компании или банки не готовы пока продавать рубль.

«Курс доллара все еще ниже справедливой цены»

— Что происходит сейчас с торговым балансом? В начале года вы писали в обзорах, что во второй половине года объем поступающих в страну долларов будет падать и, соответственно, это окажет негативный эффект на рубль.

— Это долгосрочная тенденция. Проблема не в экспорте, объемы которого в страну более-менее постоянны. Даже когда мы видим какой-то всплеск экспорта, например, были поставки вооружений, то это сразу приводит к оттоку капитала. Потому что такой экспорт зачастую финансируется кредитами. В итоге товар поставлен, а доллары в страну не пришли. А вот импорт, напротив, год от года растет. И как только мы видим какой-то импульс в экономике, это сразу же приводит к росту объемов импорта. Это глобальный и долгосрочный тренд, который удерживает рубль от укрепления. Можно сказать, делает укрепление нашей валюты невозможным.

На это еще накладывается сезонный фактор. Если в январе объемы импорта минимальны, то чем ближе к декабрю, тем больше они растут. В декабре, как обычно, пик, в основном из-за строительного сектора. Плюс компании спешат закупить необходимое за рубежом, пока не начались новогодние каникулы.

В этом году ситуация тяжелее, потому что при таких ценах на нефть объем поступающей в страну валюты по текущему счету до конца года составит всего 8—10 миллиардов долларов. А при таких темпах интервенций Минфин скупит валюты минимум вдвое больше. Мы ожидаем нетто-отток валюты из банковского сектора.

— Насколько укрепится рубль, если сейчас Минфин объявит о приостановке интервенций?

— Если брать доллар, то, по нашим расчетам, если государство перестанет покупать валюту, он подешевеет рублей на десять точно.

— Получается, что падение рубля в августе в Минфине и ЦБ пока не воспринимают как угрозу? Иначе сложно объяснить, почему при падающей нефти было решено увеличить объем покупки валюты на рынке.

— Пока на рынке нет турбулентности. И рубль ослаб меньше, чем снизились цены на нефть. Подумаешь, доллар вырос всего на несколько рублей. Поэтому никаких предпосылок для возникновения риска стабильности на финансовом рынке финансовые власти не видят.

— В общем, волноваться не стоит?

— Рубль сегодня уже не тот. И если у вас есть сбережения в рублях, которые вы держите во вкладе, то высока вероятность, что процентная ставка не компенсирует ослабление рубля, которое может произойти.

— То есть еще можно покупать доллары? Не дороговато ли?

— Курс доллара сейчас все еще ниже справедливой цены. Поэтому покупать доллары еще можно. Я скептически отношусь к советам вроде «копить нужно в той валюте, в которой вы тратите». Да, ценники в магазинах в рублях, но все равно в стоимости большинства продуктов, которые вы покупаете, велика импортная составляющая. Даже если речь о мясе, которое производится в России. Я уже не говорю про такие товары, как лекарства, одежда и обувь, техника.

И тем более, если вы сейчас задумались о том, чтобы копить долгий срок, стоит подумать о сбережениях в твердой валюте. Например, если вам сейчас за тридцать, то самый момент подумать о будущей пенсии. А это значит, что сберегать лучше в валюте, которая не обесценится, а это только доллары. Посмотрите, каким был курс рубля 10, 20, 30 лет назад, такую девальвацию не компенсировала рублевая процентная ставка. Посмотрите, в чем хранит свои сбережения наше государство… Доллары, евро, франки и золото.

— Просто покупать доллары и складывать их под подушку?

— Я бы сказал, что доллар должен иметь значительную долю в вашем портфеле сбережений. Это как золото. Пока большинство рассматривают его как основное средство платежа, как резервную валюту, с ним ничего не может случиться. Эту парадигму поменять практически невозможно. Америка по-прежнему экономика «номер один», поэтому если у них все будет плохо, то у остальных будет еще хуже.

Можно еще покупать суверенные евробонды, тем более что сейчас с них не надо платить налог с курсовой разницы. Представляете, раньше, если вы купили облигацию в долларах и курс вырос, то с разницы придется отдать 13%. Сейчас это правило осталось только для корпоративных бумаг, а имея государственные евробонды, вы не платите налог с купона и рублевой переоценки.

«Кризисы будут повторяться»

— Насколько справедливо утверждение, что государству выгоден слабый рубль, поэтому его курс искусственно удерживают? Или это следствие неразвитой экономики?

— Скорее, второе. Потому что, конечно, для бюджета это, может, и хорошо, и, поскольку доступ к более качественным товарам у населения ограничен, происходит импортозамещение. Но при этом слабая валюта не позволяет обновлять производственные мощности. Оборудование становится слишком дорогим для страны. И в итоге в плюсе только сырьевые компании, а страна все больше технологически отстает, и это ограничивает возможности производственного сектора. У нас просто нет таких предприятий, которые в той или иной степени не были бы зависимы от иностранных технологий.

Если у страны нет конкурентоспособной экономики, ее валюта должна слабеть. Потому что, если вы не можете конкурировать с иностранными производителями по качеству и технологиям, вам нужна слабая валюта, чтобы ограничивать импорт и создавать ценовые конкурентные преимущества отечественным товарам. И кризисы будут повторяться, потому что это характерно для всех стран с формирующейся экономикой.

— В 2020 году объем ликвидной части Фонда национального благосостояния превысит 7% ВВП, и государство сейчас решает, как эти деньги потратить, чтобы получить экономический рост. Окажут ли эти расходы влияние на курс нашей национальной валюты?

— Все зависит от того, на что пойдут деньги. Сейчас обсуждается три варианта: предоставление экспортных кредитов и за счет этого наращивание несырьевого экспорта, покупка иностранных активов и расходы на внутреннюю экономику. Последнее означает фактически эмиссию денег, потому что на самом деле доллары не будут продаваться на рынке, а пойдут в резервы ЦБ. Для рубля эмиссия — это негативный фактор, потому что, когда вы финансируете инфраструктурные проекты, то процентов 20—30 идет в покупку импортного оборудования и материалов. О причинах мы уже говорили.

Экспортное кредитование поддержало бы рубль, потому что способствовало бы росту производства и помогло бы увеличить поток долларов в страну. Рубль в этом случае мог бы укрепиться на несколько процентов как минимум. С большой долей вероятности поддержку государства получат отечественное атомное и оборонное машиностроение, в случае внутренних инвестиций — скорее, строительство и металлургия.

Самым рациональным, на мой взгляд, способом вложения было бы инвестирование в иностранные активы с умеренным кредитным риском. Как это, например, делает суверенный фонд в Норвегии. Но вряд ли власти станут направлять на это значительные средства, потому что это не окажет влияния на рост ВВП. А это одна из целей «майского указа».

— Каковы шансы на то, что в условиях падающего курса рубля ЦБ продолжит снижать ставку, а значит, продолжит падать доходность рублевых вкладов?

— Это вопрос. Пока текущий курс рубля ЦБ не беспокоит. Как я и говорил, рубль просто возвращается к справедливому значению. Но вот, если курс доллара резко вырастет сильно выше 70 рублей, это может повлиять на денежно-кредитную политику. Если отмена интервенций не поможет стабилизировать валютный рынок, регулятор может пойти даже и на повышение ставок. При текущих рисках на глобальном рынке ЦБ, скорее всего, сделает паузу и сохранит в ближайшее время ставку на текущем уровне. Даже если будет снижать ставку ФРС.

— А вы допускаете, что в случае сильного падения рубля правительство может «попросить» экспортеров продать часть выручки? Как это уже было в 2015 году, когда фактически ввели «ручное управление».

— Если посчитают, что есть угроза финансовой системе. Но это зависит не от того, сколько будет стоить доллар, 70 или 75 рублей, а от темпов девальвации рубля. Если наша валюта начнет слабеть слишком быстро, финансовые власти могут вмешаться. Думаю, для начала приостановят интервенции на открытом рынке, как это было в прошлом году. С учетом того значительного объема валюты, который покупается в ФНБ, уже этого будет достаточно, чтобы это сбило негативную волну и поддержало рубль.

— Не могу не спросить ваш прогноз: каким будет курс доллара к концу года?

— Все зависит от того, как будет развиваться торговый конфликт между США и Китаем. Это самое главное. Если ситуация не будет усугубляться, то при текущей цене на нефть доллар может закрепиться около 67 рублей, но при этом вряд ли он дойдет до 70 рублей. А в начале года опять будет откат, и рубль может укрепиться. Если все перерастет в полномасштабную войну, то поменяется вообще все. И нефть будет стоить 40 долларов, и рубль, соответственно, обесценится гораздо выше 70 рублей за доллар.

Беседовал Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru