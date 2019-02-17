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Лента новостей
Новости дня России и мира, обзор событий последней недели
- 13:06 Медведев высказался за выравнивание уровня доходов по стране ТАСС 402 1
- 12:57 ЕБРР рассчитывает на справедливость и прозрачность судебного процесса по Baring Vostok ТАСС 299
- 12:26 Энергобанк предлагает вклад «Золотые моменты» Banki.ru 715
- 11:06 Экс-премьер Украины заявил о проверке ФБР растраты кредитов МВФ Киевом РБК 1083
- 10:14 МВФ готовит большой пакет финансовой помощи Венесуэле Прайм 1236 1
- 10:00 Handelsblatt: Россия превращается в великую IT-державу РИА Новости 1112
- 21:37 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг РНКБ на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 4317
- 21:24 Сбербанк ведет переговоры с фондами о рефинансировании долга Agrokor Прайм 2483
- 20:29 Меркель: санкции в отношении России должны вводиться согласованно РИА Новости 2457
- 20:16 Роскомнадзор: в январе пресечена незаконная реализация более 2,8 тыс. сим-карт Banki.ru 1989
- 19:46 Севергазбанк увеличил сумму кредита и ставки по кредитам малому бизнесу Banki.ru 1730
- 19:04 Обострение торговых споров может привести к падению мирового ВВП на 0,4% ТАСС 1650
- 18:30 Эксперты: развитие рынка «зеленых» облигаций в России требует государственной поддержки ТАСС 1748
- 17:11 Глава МИД Австрии: решение о новых санкциях ЕС против РФ принято Прайм 2592
- 16:25 БКС Банк запускает праздничную акцию «ПораДарить» Banki.ru 2527
- 16:19 Защита основателя Baring Vostok намерена обжаловать его арест РИА Новости 1492
- 16:08 Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви РИА Новости 2460 6
- 15:40 Майкл Калви утверждает, что проведенная им сделка была выгодна для «Восточного» ТАСС 2544 9
- 15:34 СМИ: российские власти интересовались покупкой доли Barclays в 2008 году ТАСС 1152
- 15:26 Представитель банка «Восточный» в суде поддержал арест Майкла Калви ТАСС 1322
- 14:50 Банк «Восточный» признали потерпевшим по делу Майкла Калви ТАСС 1662
- 14:17 Россия в декабре незначительно увеличила вложения в американский госдолг РИА Новости 1351
- 13:45 Чубайс надеется, что высокую деловую репутацию Калви учтут при расследовании его дела ТАСС 1739 4
- 13:19 Эксперт дал прогноз по падению цены на нефть Urals при росте добычи в США РИА Новости 2725
- 12:42 Банк «Приморье» начисляет повышенный cash back к праздникам Banki.ru 1522
- 12:20 Власти Крыма отказали украинскому ПриватБанку в возвращении активов Прайм 1522
- 10:54 Арбитраж отклонил иск Социнвестбанка к экс-главе Таболину на 166 млн рублей РАПСИ 1710
- 10:33 Минфин России положительно оценивает сохранение «позитивного» прогноза Fitch Прайм 1459
- 10:20 Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне РИА Новости 1942 1
- 10:11 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом Banki.ru 1220
- 10:00 Лучшее за неделю на Банки.ру: приставы притесняют коллекторов, мошенники наживаются на людской жадности Banki.ru 3165
- 22:49 В QIWI проанализировали траты россиян на День святого Валентина Banki.ru 6481 2
- 22:40 Дело против топ-менеджеров Baring Vostok. Главное Banki.ru 13386 18
- 22:38 АСВ требует 8,95 млрд рублей с экс-топов КБ «Унифин» и 1,63 млрд — с бывших руководителей Капиталбанка Banki.ru 2395
- 22:31 Титов готов поручиться за задержанного основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ТАСС 1634 2
- 22:22 Путина проинформировали о деле основателя Baring Vostok РИА Новости 1907
- 21:59 Норвик Банк меняет президента Banki.ru 2275
- 21:54 СМИ сообщили, куда могут направить фигурантов дела Baring Vostok РИА Новости 1268
- 21:33 В Госдуме назвали рекордный рост ВВП России в 2018 году разовым явлением ТАСС 1469 3
- 21:18 СФ попросил Минфин представить идеи о сокращении сроков отчетности об исполнении бюджета ТАСС 1095
- 20:58 Цена на нефть Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с ноября Banki.ru 1472
- 20:41 СК: аудиторская компания PWC оценила акции «Первого коллекторского бюро» в 600 тыс. рублей ТАСС 1806
- 20:25 Кредит Европа Банк запустил акцию с рассрочкой по кредитным картам Banki.ru 1947
- 20:15 Суд продлил на 72 часа задержание основателя Baring Vostok РИА Новости 1148
- 20:03 ЦБ сообщил правоохранителям о выводе активов из ВостСибтранскомбанка Banki.ru 2022
- 20:00 15 февраля. Главное за минуту: топ-менеджеров Baring Vostok подозревают в хищении, укрепление рубля откладывается Banki.ru 4278
- 19:58 Орешкин рассказал, за что его не любят в Кабмине ТАСС 1558 4
- 19:37 Греф: «Надеюсь, что ситуация вокруг Baring Vostok окажется недоразумением» Banki.ru 2753 3
- 19:15 Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 2 копейки, к евро — на 26 Banki.ru 1594
- 18:57 Калви обвинил в суде банкира Аветисяна в выводе денег из Юниаструм Банка ТАСС 2913 1
- 18:50 Российские индексы завершили торги в плюсе Banki.ru 1241
- 18:31 Основатель фонда Baring Vostok в суде назвал ложью обвинения в свой адрес ТАСС 1987 2
- 18:29 В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно создавать групповые чаты Banki.ru 1379 2
- 18:09 Глава РФПИ рассчитывает, что задержание Калви не повлияет на инвестиции Baring Vostok ТАСС 1290
- 18:00 СМИ: Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе РИА Новости 1337