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Лента новостей
Новости дня России и мира, обзор событий последней недели
- 11:45 Опрос: каждая четвертая женщина зарабатывает больше, чем ее муж Banki.ru
- 11:37 Сбербанк выделяет 39 млрд рублей на обновление спорткомплекса «Олимпийский» Banki.ru 136
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,5 рубля Banki.ru
- 11:34 Банк России не исключает опережающего сезонного снижения инфляции Banki.ru 163
- 11:27 ОFD.ru и «МодульКасса» предлагают комплект техники для бизнеса Banki.ru 192
- 11:24 ЦБ рассматривает дополнительные меры по ограничению потребкредитования Banki.ru 321
- 11:06 Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT РИА Новости 372
- 11:01 Андрей Ванин возглавил дирекцию по развитию экосистемы Сбербанка Banki.ru 602
- 10:56 В ЦБ заявили, что процесс сбора биометрических данных идет тяжело ТАСС 531 3
- 10:42 Суд отстранил от должности гендиректора «Домашних денег» РАПСИ 630
- 10:33 ЦБ отозвал лицензии у компании «Страховые инвестиции» из-за ее отказа от страховой деятельности Banki.ru 546
- 10:31 Рубль дешевеет в начале торгов Banki.ru 496
- 10:30 Газпромбанк запустил карту с «умным кешбэком» Banki.ru 845 2
- 10:25 В ЦБ оценили перспективы снижения темпов роста потребкредитования Banki.ru 452 1
- 10:23 Банк «Открытие» намерен взыскать с экс-владельцев и руководства 289,5 млрд рублей ТАСС 560
- 10:14 СМИ: непродуктовым сетям предложили льготы по тарифам на оплату картами РБК 458
- 10:08 Фондовые торги в России открылись в минусе Banki.ru 451
- 10:05 ЦБ дал прогноз по чистой прибыли банковского сектора в 2019 году Banki.ru 469
- 10:00 Как просить о повышении зарплаты: два совета экс-переговорщика ФБР
- 09:56 Глава ЦБ исключила отказ от продажи санированных банков Banki.ru 719
- 09:51 Набиуллина: «Мы только переходим к нейтральной политике» Banki.ru 637
- 09:47 ЦБ перестал оценивать вероятность санкций США на российский госдолг Banki.ru 610
- 09:40 ЦБ ожидает стабилизации цен на бензин Banki.ru 576
- 09:25 В ЦБ ожидают укрепления рубля при росте расходов из ФНБ Banki.ru 1259 2
- 09:16 Набуиллина: ЦБ просчитывает несколько вариантов использования средств ФНБ Banki.ru 825 2
- 09:01 Комитет СФ готовит законопроект, вводящий понятия компьютерной атаки и кибермошенничества ТАСС 690
- 08:58 СМИ: корпоративный портфель Промсвязьбанка вырос на 107 млрд рублей Коммерсант 728
- 08:48 НПФ хотят самостоятельно рассчитывать период дожития для клиентов Коммерсант 788 1
- 08:38 СМИ: банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов РБК 1281
- 08:30 Газпромбанк предлагает по «Семейной ипотеке» ставку 4,9% годовых Banki.ru 1484
- 08:28 ЦБ намерен бороться с мошенниками, применяющими социальную инженерию Ведомости 1269 3
- 08:18 СМИ: Минфин и ЦБ не могут договориться о запуске системы ИПК Известия 797 2
- 08:10 Офисных работников начали оформлять как самозанятых Коммерсант 3815 21
- 08:09 Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника упали более чем на 2,5 доллара Banki.ru 376
- 08:05 Клиенты банка «Уралсиб» не досчитались процентов на остаток из-за технического сбоя Banki.ru 1589 2
- 08:00 Курсы доллара и евро на 3 июля Banki.ru 567
- 22:58 Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут обменивать бонусы на игровую валюту Banki.ru 7609 2
- 22:38 МТС Банк запустил новую программу РКО для малого бизнеса Banki.ru 2730
- 22:24 Банк «Уралсиб» предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в мобильном и интернет-банке Banki.ru 1963
- 22:11 В Петербурге рассмотрят дело о незаконной банковской деятельности с оборотом в 1,5 млрд рублей Banki.ru 2022 1
- 22:07 «Русский Стандарт»: средний чек покупки в супермаркетах по картам в 2018 году снизился на 36% Banki.ru 1957 2
- 21:55 Денежные переводы «Золотая корона» доступны в Литве Banki.ru 1481
- 21:47 Стажерская программа «ВТБ Юниор» стартовала в 60 городах России Banki.ru 1859
- 21:33 Набсовет банка «Траст» созывает внеочередное собрание акционеров Прайм 1718
- 21:32 АСВ требует с экс-топов банка «Интеркредит» 217 млн рублей Banki.ru 1271
- 20:45 Антимонопольщики проверят рекламу InstaForex Banki.ru 2513
- 20:41 Лидеры ЕС выдвинули Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ Прайм 1427
- 20:00 2 июля. Главное за минуту: Россия теряет население, граждане хотят работать на пенсии Banki.ru 5641 7
- 19:55 ВЭБ может получить около 78 млрд рублей за сделку с Тайчером Прайм 1940
- 19:41 ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие» Banki.ru 7344 2
- 19:27 УБРиР изменил ставку по кредитной карте «120 дней без процентов» Banki.ru 2188
- 19:24 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 31 копейку и к евро — на 44 Banki.ru 1494
- 19:17 Главой совета директоров банка «Восточный» избрана Светлана Труханович Banki.ru 2023
- 18:56 Индексы РФ завершили торги разнонаправленно Banki.ru 1419
- 18:45 Новак не исключил увеличения добычи в рамках ОПЕК+ в случае дефицита на рынке нефти ТАСС 1288 1