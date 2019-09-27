Архив
Лента новостей
Новости дня России и мира, обзор событий последней недели
- 11:41 В Сбербанке узнали, сколько лет хотели бы прожить россияне Banki.ru 67
- 11:37 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,42 рубля Banki.ru 125
- 11:25 Абсолют Банк снизил ставки по вкладам Banki.ru 315
- 11:25 В HeadHunter оценили динамику прироста предлагаемых зарплат в разных отраслях Banki.ru 210
- 11:13 Плюс Банк предлагает вклад «Сберегательный год» Banki.ru 437
- 10:52 Вадим Кулик избран зампредом правления ВТБ Banki.ru 684
- 10:42 Набсовет ВТБ определил размер дивидендов по привилегированным акциям Banki.ru 567
- 10:32 Рубль демонстрирует ослабление в начале торгов Banki.ru 520
- 10:28 Инвесторы попросили ЦБ проверить сделку структуры Сбербанка и предприятия Усманова Banki.ru 604
- 10:05 Фондовые торги в России открылись в минусе Banki.ru 625
- 10:00 Сам себе ресурс: как начать зарабатывать больше
- 09:57 «Рокетбанк» понизил ставки по вкладам Banki.ru 690
- 09:56 В России создадут электронную базу плательщиков за ЖКУ Banki.ru 956 1
- 09:48 Южная Корея изучит совместные инвестиционные возможности с РФПИ РИА Новости 455
- 09:13 В шести регионах РФ комиссия за эквайринг обогнала доходы бизнеса Banki.ru 1925 4
- 09:12 МВФ назвал главные проблемы экономики Украины ТАСС 526
- 09:11 Промсвязьбанк может стать агентом правительства по международным долгам Banki.ru 964
- 09:06 Медведев поручил проработать переход на новую потребительскую корзину РИА Новости 634 2
- 08:48 Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров Banki.ru 2764 13
- 08:10 Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно Banki.ru 711
- 08:00 Курсы доллара и евро на 27 сентября Banki.ru 1176
- 22:59 Участились атаки фишеров на корпоративных пользователей Banki.ru 3841
- 22:46 Главным управляющим директором банка «Зенит» назначен Александр Тищенко Banki.ru 2139 1
- 22:19 В Петербурге раскрыта кража крупной суммы денег из банкомата Banki.ru 2096
- 22:10 Пенсионный фонд назвал возраст самой старой жительницы Москвы ТАСС 2737 4
- 22:07 Силуанов допустил увеличение страхового покрытия по вкладам Прайм 2356 1
- 21:48 Сбербанк сократил срок рассмотрения заявок по проектному финансированию Banki.ru 1987
- 21:32 «Тинькофф Бизнес» запускает сервис конвертации валют по заданному курсу Banki.ru 2264 1
- 21:26 МТС Банк намерен подать иск о банкротстве «ЮТэйр» ТАСС 1373
- 21:13 МТС подписали кредитное соглашение с ВТБ на 55 млрд рублей Banki.ru 1408
- 21:01 Сообщение о минировании банка в центре Петербурга оказалось ложным ТАСС 1180
- 20:47 «ДОМ.РФ» ожидает снижения ипотечных ставок до конца 2019 года ТАСС 1387
- 20:29 В Минсельхозе работают над «революционным решением» по льготной ипотеке ТАСС 1467
- 20:03 Совкомбанк привлек синдицированный кредит на 200 млн долларов Banki.ru 1984 2
- 20:00 26 сентября. Главное за минуту Banki.ru 2421
- 19:47 Минстрой: ставка ипотеки не достигнет плана по нацпроекту в 2019 году РИА Новости 1983 3
- 19:22 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро Banki.ru 1404
- 19:03 В Забайкальском крае пресечена незаконная банковская деятельность Banki.ru 1460
- 18:55 Индексы РФ завершили торги ростом Banki.ru 1244
- 18:31 В Госдуму внесен законопроект о предельном размере платы за услуги ЖКХ ТАСС 7590 10
- 18:16 Банк «Возрождение» обновил линейку вкладов Banki.ru 2048 2
- 18:16 АКРА подтвердило рейтинги «Авангарда» и еще ряда банков Banki.ru 1208
- 18:00 Стикеры Банки.ру появились у лидеров «Народного рейтинга» Banki.ru 1852 10
- 17:52 Госдума приняла закон об участии созданных госкорпорациями НПФ в системе страхования ТАСС 1166
- 17:34 Бесконтактную оплату через Mir Pay запустили 32 банка Прайм 1297 1
- 17:25 Орешкин приехал на прошедшее без Калви собрание инвесторов Baring Vostok РБК 1285 2
- 16:55 Силуанов: объем ФНБ в 2020 году на 1,5—2 трлн рублей превысит 7% ВВП Прайм 1074
- 16:38 Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета за 2018 год РИА Новости 912
- 16:24 Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,4 млрд долларов Banki.ru 1056
- 15:56 Для держателей карт «Мир» Хакасского Муниципального Банка стал доступен Samsung Pay Banki.ru 1137
- 15:52 Кудрин: текущий год станет рекордным по неиспользованным средствам бюджета Прайм 1917 7
- 15:39 Энергомашбанк начал собирать биометрические данные Banki.ru 948 2
- 15:28 ЦБ: рост производственной активности продолжается в III квартале Banki.ru 897
- 15:23 Центробанк дал прогноз по росту реальных зарплат в III квартале Banki.ru 960
- 15:09 OTP Group закрыла сделку по покупке сербского Societe Generale Banki.ru 1143