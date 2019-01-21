Третий ежегодный форум о финансовом маркетинге Fin Profit — 2019 состоится 8 февраля 2019 года. Форум зарекомендовал себя в качестве одной из лучших профессиональных площадок для обмена опытом и ведущими практиками в сфере финансового маркетинга.

Программа Fin Profit — 2019 совместила в себе все ключевые вопросы финансового маркетинга — от философии Lifestyle-banking и подходов, использующих знания о клиенте, до практических кейсов применения интеллектуальных технологий для автоматизации маркетинга. Будет представлен новый взгляд на инструменты, уже ставшие классическими, такие как работа с блогерами, SMM, email-маркетинг, сторителлинг и video-маркетинг.

Финансовые компании создают удобные экосистемы для пользователей, поведенческий маркетинг и предиктивная аналитика — уже необходимое условие предоставления актуальных продуктов и качественного сервиса. User experience становится основным драйвером изменения маркетинговых стратегий.

Спикеры форума — ведущие эксперты в области маркетинга, представляющие лидеров финансового сектора: Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, «Уралсиб», «Ак Барс», Хоум Кредит Банк, МТС Банк, ID Finance, Twino, Altyn Bank, «БКС Брокер», «Абсолют Страхование», Mail.Ru, «ВКонтакте», ТрансКапиталБанк, Московский Кредитный Банк.

Основные сессии форума:

Настоящее и будущее маркетинга финансовых услуг в цифровом пространстве.

Как успеть за трансформацией маркетинговых технологий?

Автоматизация и data-ориентированный подход в digital-маркетинге.

Маркетинговые технологии и инструменты: бизнес-кейсы.

Fin Profit — 2019 — площадка для встречи профессионалов, которые не просто создают качественные финансовые сервисы, но формируют новую культуру финансового маркетинга, основанную на непрерывном цифровом опыте.