Ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но отмечается подорожание некоторых продуктов в торговых сетях, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя».

По словам министра, выросли цены на птицу, сахар, яйца и плодоовощную продукцию. При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается, отметил Патрушев. Он также подчеркнул, что Минсельхоз уделяет особое внимание ценам в агропромышленном секторе и ежедневно мониторит ситуацию.

На днях вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для роста цен на продукты выше темпов инфляции в этому году нет, но возможны всплески по отдельным товарам.

По данным Росстата, в 2018 году инфляция составила 4,3%, а продовольственные товары подорожали на 4,7%. По итогам этого года Центробанк прогнозирует инфляцию от 5% до 5,5% с возвращением к 4% в 2020 году.