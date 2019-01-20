Подтверждение международным рейтинговым агентством S&P суверенного рейтинга России не стало сюрпризом: стабильность в экономике не дает поводов для снижения, а риск новых санкций — для повышения рейтинга, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Международное рейтинговое агентство S&P в субботу подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. В настоящий момент два из агентств «большой тройки» оценивают его как инвестиционный. Рейтинг от Fitch находится на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне «Ва1», прогноз — «позитивный».

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», краткосрочный — на уровне «А-2».

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич заявил, что решение S&P было ожидаемым. «С одной стороны, ситуация в российской экономике не дает поводов для снижения рейтинга, даже при сохранении рисков санкций. С другой — с точки зрения агентства этого недостаточно для подъема рейтинга. При этом риски санкций не позволили ему улучшить прогноз по рейтингу России», — сказал он.

Эксперт отметил, что низкий уровень долга и хорошие показатели платежного баланса наряду с профицитом госбюджета свидетельствуют об устойчивой макроэкономической стабильности, которая не гарантирует динамизм экономического роста, но способствует его сохранению. В результате существенного влияния данного решения на динамику российских акций и рубля ожидать не стоит.

«Для них основными факторами останутся динамика внешних фондовых площадок и рынка энергоносителей. При этом в качестве рисков для рынков можно выделить shutdown в США и переговоры между США и Китаем по торговле. На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за макроэкономической статистикой из Китая, США и Европы, которая может оказать существенное влияние на рыночные настроения, а также отчетами американских компаний», — полагает он.

Главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова соглашается, что решение совпало с ожиданиями рынка. «Поэтому оно вряд ли окажет заметный эффект на рынок. При сохранении текущих темпов роста российской экономики и неопределенности по санкциям вероятность дальнейшего улучшения российских суверенных рейтингов в обозримой перспективе минимальна», — полагает она.