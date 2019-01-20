Австрия отклонила планы Германии и Франции по созданию единого бюджета 19 стран, входящих в еврозону.

«Если что-то называется реформой, это еще не означает, что оно идет в правильном направлении», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 20 января.

Инициативу о совместном евробюджете, которую выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, Курц считает неверным подходом к вопросу. «Почему мы должны вознаграждать деньгами из казны ЕС недостаток энтузиазма в проведении реформ?» — указал Курц. По его мнению, такой шаг будет невозможно объяснить «в поте лица трудящимся налогоплательщикам в Германии, Австрии или Нидерландах».



Курц также подчеркнул свое беспокойство за дальнейшую стабильность еврозоны. «Еврокомиссия должна приучать не только малые, но и крупные государства еврозоны, такие как Франция, соблюдать Пакт стабильности и роста», — заявил австрийский канцлер. Ранее президент Франции Макрон объявил о повышении расходов на социальные нужды, что приведет к нарушению Парижем стандартов ЕС, согласно которым дефицит бюджета не должен превышать 3% от ВВП.

Средства из единого евробюджета, по мнению Курца, должны служить сокращению экономических различий между странами еврозоны и предотвращению экономических кризисов.

Страны еврозоны с конца 2018 года проводят консультации по предложению, выдвинутому Берлином и Парижем, а также поддержанному Еврокомиссией.