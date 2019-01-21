«Траст» начал распродавать недвижимость, которая досталась ему от банков, перешедших под контроль Центробанка, пишут «Ведомости».

Как следует из информации на сайтах Единой электронной торговой площадки и «Сбербанк-АСТ», «Траст» выставил на торги активы общей стоимостью более 30 млрд рублей.

На них есть покупатели, с которыми «Траст» находится на разных стадиях переговоров, сообщил представитель кредитной организации. Чтобы обеспечить активам максимальную рыночную стоимость и довести информацию до всех потенциальных инвесторов, банк, по его словам, использует крупнейшие электронные площадки. От других комментариев он отказался.

Самый дорогой выставленный «Трастом» лот — многофункциональный апарт-комплекс «Негоциант» на Большой Якиманке. За него «Траст» хочет выручить не менее 8,2 млрд рублей. Другой крупный объект, от продажи которого «Траст» хочет получить порядка 3,5 млрд рублей, — это одна из крупнейших в Подмосковье плодоовощных баз «Вегетта». Она занимает участок площадью 33 га в Долгопрудном. Еще 3 млрд рублей банк намеревается получить от продажи складского комплекса «Курьяновское» в Печатниках. «Траст» также продает универмаг «Добрынинский», за него он рассчитывает выручить 2,9 млрд рублей. На продажу выставлены и другие объекты.

На базе банка «Траст» после присоединения к нему летом прошлого года Рост Банка был создан банк непрофильных активов (БНА). «ФК Открытие» в прошлом году передал в «Траст» активы на 438 млрд рублей. Еще 110 млрд рублей планировал внести Бинбанк.

