Бизнесу предложат дополнительные стимулы для инвестиций. Это следует из нового законопроекта Минфина, посвященного капиталовложениям в России, пишут «Известия» со ссылкой на документ. По новым правилам, чтобы получить на шесть лет стабильные условия реализации инвестиционного проекта (заморозку налогов, платежей и так далее), бизнесу нужно будет вложить из собственных денег 1 млрд рублей, а не 3 млрд, как предполагал предыдущий законопроект. Сумма инвестиций может быть и меньше — в зависимости от специфики бизнеса и проекта.

Проекты со стоимостью 3 млрд рублей по карману далеко не всем бизнесменам, сказал изданию глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, стабильные условия работы должны быть гарантированы как можно более широкому кругу инвесторов.

Документ дополняет и улучшает стимулы для инвестиций, предложенные Минфином в конце прошлого года в рамках законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений». По сравнению с ним в новом документе появился ряд важных изменений, касающихся стабильности условий по инвестпроектам.



Перечень отраслей, в которых можно просить защиты, ограничен. Например, соглашения не будут заключаться с компаниями, инвестирующими в добычу нефти и газа, производство топлива, табака и алкогольной продукции. Бизнесу предлагается вкладывать в сельское хозяйство, обработку, сжижение газа, производство электроэнергии, сбор и переработку мусора, туризм или информационные технологии.

Кроме снижения порога входа новый законопроект предусматривает ряд дополнительных льгот. Важным нововведением стала возможность получить защиту от административных проверок. В законе сказано, что в рамках соглашения контрольные мероприятия могут быть ограничены и даже запрещены — если это не влияет на трудовые права, здоровье граждан и безопасность страны.



Еще одна новая норма законопроекта — это пятилетняя гарантия стабильных цен на продукцию, подпадающую под тарификацию (например, электроэнергия).

Другая часть документа посвящена особенностям оказания господдержки бизнесу. В целом новый законопроект должен стать базовым в этой сфере и объединить ряд действующих ключевых законов — об инвестиционной деятельности и иностранных инвестициях, следует из документа. Принципиальное отличие от нынешнего регулирования — это новые критерии оценки эффективности проектов, получивших господдержку. В частности, будут учитываться бюджетный, экономический и социальный результаты. В целом предпочтение будет отдаваться проектам, способствующим росту занятости населения, развитию высоких технологий и созданию инфраструктуры для инвестиций.