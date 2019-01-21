Внедрение индивидуального пенсионного капитала является приоритетным для правительства, так как поможет укрепить систему пенсионных накоплений в России, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Для экономики пенсионные накопления — важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время — внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений», — сказала она.