Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в Facebook ответил официальному представителю МИДа Марии Захаровой, которая попросила его пояснить, почему, по его словам, значительная часть россиян живет бедно.

По словам Чубайса, он ушел из правительства более 20 лет назад. Он пояснил, что в 1991 году, когда он начал работать в Кабмине, «средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль был неконвертируемым», инфляция составляла более 100%.

«Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась», — указал Чубайс. Он отметил, что это произошло благодаря созданию рыночной экономики, возрождению частной собственности и построенной «практически заново» системы власти.

«Мне довелось работать в четырех или пяти составах правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников», — отметил Чубайс.

16 января в ходе Гайдаровского форума Чубайс заявил, что цены на электроэнергию в России в два раза ниже, чем в среднем в мире, что приводит к негативному расходованию энергии. Он указал, что «низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности». При этом Чубайс отметил, что к вопросу о повышении цены надо подходить взвешенно, так как «Россия — страна бедная». Мария Захарова не согласилась с его словами и попросила пояснить, почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно».