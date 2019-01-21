Доступ в Интернет по всему миру в будущем будет осуществляться «по паспорту» — через персональный идентификатор, считает министр культуры РФ Владимир Мединский. В интервью ТАСС министр напомнил, что сейчас Интернет — «излишне свободная» зона, которая нуждается в регулировании.

«И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в Интернет «по паспорту», — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни», — сказал Мединский.

При этом он подчеркнул, что Интернет не входит в зону компетенции Минкультуры. «Это просто мой личный прогноз, — пояснил министр. — Вы меня спросили про показы в Интернете (фильмов. — Прим. ред.), я отвечаю: в скором времени вход в Интернет будет через персональный ID. А уж то, что регистрация и выпуск продуктов будет только через ID, это сто процентов».

Вся анонимность, добавил Мединский, «постепенно будет уходить в условный Даркнет» (скрытая сеть, существующая параллельно обычному Интернету).

Министр считает, что «введение Интернета как медийного пространства в общее законодательное поле» — это вопрос системный. «Интернет — непростая среда, — убежден Мединский. — Там нет готовых решений. Просто взять и запретить, а потом охотиться на бескрайних просторах Интернета за всеми нарушителями — неэффективное решение».