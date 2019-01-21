Власти Таганрога действительно выделили на пособие многодетной семье 47,5 рубля. Об этом РБК сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий. Ранее стало известно, что после полученного обращения от многодетной неполной малоимущей семьи управление соцзащиты Таганрога выделило ей пособие в размере 47,5 рубля.

Лисицкий отметил, что размер субсидии высчитывается по алгоритму, который был определен областным законом. Так, размер выплаты представляет собой разницу прожиточного минимума и совокупного дохода семьи. В некоторых случаях отказывают гражданам в получении этой субсидии, если совокупный доход превышает прожиточный минимум, отметил он.

«Эта жительница города имеет трех несовершеннолетних детей. Пользуется услугами социальной защиты с 2009 года, когда у нее двое детей родились. У нее помимо дохода от основного места работы идут выплаты от двух мужей на несовершеннолетних детей, она получает субсидию на жилищно-коммунальные услуги, получает пособие на детей, получает выплату на детей как многодетная», — пояснил он.

Лисицкий добавил, что жительница имеет право также на материальную помощь от властей в размере 1 тыс. рублей. Для этого, по его словам, женщине необходимо написать заявление о сложной материальной ситуации с просьбой о выплате данной суммы.