Базирующаяся в Венгрии международная финансовая группа OTP Group закрыла сделку по приобретению Societe Generale Expressbank — «дочки» группы Societe Generale в Болгарии. Об этом в понедельник, 21 января, сообщили в ОТП Банке, российском банке OTP Group.

Сделка в Болгарии была закрыта 15 января. Как следует из релиза, покупателем выступил DSK Bank, через который OTP Group уже была представлена в Болгарии. Ранее, 1 августа 2018 года, между базирующейся во Франции Societe Generale Group и DSK Bank было подписано соглашение о приобретении последним банка Societe Generale Expressbank, а также ряда других местных дочерних банков Societe Generale Group.

Societe Generale Expressbank является седьмым по величине банком Болгарии. Он работает и в розничном, и в корпоративном сегментах. Ожидается, что процесс интеграции завершится в 2020 году.



OTP Group присутствует в Болгарии с 2003 года. У DSK Bank самый высокий показатель возврата на инвестиции среди банков, входящих в OTP Group, за пределами Венгрии.