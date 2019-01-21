Председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев предложил использовать российское золото в качестве альтернативы инвестированию в американский доллар. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Известно, что существует целый ряд сверхконсервативных инвесторов, которые приобретали доллары и хранили их под подушкой, полагая, что это очень надежно. Я лично так не считаю, но такие люди есть. Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота, которое у нас производится... золота инвестиционного», — сказал Афанасьев.

Также в ходе выступления глава Мосбиржи отметил увеличение активности граждан на финансовом рынке, которые ведут себя «удивительно рационально».

«За последние 1,5 года мы отмечаем существенное увеличение и открытия новых счетов физическими лицами, и их оборота. Справедливо говорим о финансовой грамотности. Тут, конечно, бывают частые ошибки у физических лиц, но в целом инвестор ведет себя удивительно рационально», — сказал он.