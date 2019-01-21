«Ингосстрах» объявил о снижении с 18 января 2019 года базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц — владельцев легковых автомобилей категории «B» и «BE» в шести регионах России: в Вологодской, Владимирской, Ярославской и Воронежской областях, а также в Республике Коми — до 3 946 рублей, в Республике Удмуртия — до 3 912 рублей. Ранее в этих регионах тариф составлял 4 118 рублей.

С 17 января в Перми «Ингосстрах» снизил размер базовой ставки для физических лиц — владельцев легковых автомобилей категорий «B» и «BE» до 3 946 рублей (ранее — 4 118 рублей), для юридических лиц — 2 058 рублей (прежде — 2 573 рубля). Ранее компания сообщала о снижении тарифа в Мурманской области до 3 750 рублей (до этого — 4 118 рублей), а также о намерении понизить тариф в Санкт-Петербурге, Красноярске и Тюмени.

В ряде регионов и населенных пунктов произойдет небольшое повышение тарифа. В частности, в Архангельске, Северодвинске и Котласе базовая ставка увеличена до 4 324 рублей, в Казани – до 4 200 рублей, в Республике Татарстан (за исключением Казани) и Бердске и Искитиме Новосибирской области — до 4 365 рублей. В остальных административно-территориальных единицах Новосибирской области базовая ставка остается без изменений.

«Наша компания поддерживает проект либерализации ОСАГО — принимаемые меры будут способствовать общей стабилизации рынка и установлению справедливой стоимости полиса для каждого страхователя. Мы нацелены на предоставление лучших условий страхования в тех регионах России, ситуация в которых позволяет снижать размер базовой ставки. При этом повышение базовой ставки в убыточных регионах не превышает 10% от предыдущих значений тарифного коридора, — комментирует директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. — Мы продолжим работу по пересмотру базовых ставок и планируем дополнить список регионов со сниженным тарифом».

9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2 746—4 942 рублей, пересмотре системы коэффициентов «возраст — стаж» и изменении порядка применения коэффициента «бонус-малус». Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.