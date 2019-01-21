Компания «Зетта Страхование» в течение трех дней произвела страховую выплату клиентке, квартира которой пострадала в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Несмотря на то, что жилплощадь страховательницы располагается в соседнем от разрушенного взрывом подъезда, на основании представленных документов был сделан вывод о том, что квартира для дальнейшего проживания непригодна.

В результате взрыва были повреждены конструктивные элементы квартиры. Данный риск был учтен в договоре страхования имущества, который заключила потерпевшая в момент приобретения квартиры на условиях ипотечного займа. Страховая сумма перечислена пострадавшей в полном объеме.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме по адресу: пр-т Карла Маркса, д. 164, в результате чего полностью обрушился подъезд № 7. Жертвами трагедии стали 39 человек. По решению комиссии, подъезд № 7, а также примыкающий к нему подъезд № 8 подлежат немедленному демонтажу.

«Мы поддерживаем связь с нашей застрахованной, уведомили ее о выплате по страховому договору, а также проконсультировали о необходимых действиях. К сожалению, от подобных чрезвычайных ситуаций и их трагических последствий не сможет уберечь ни одна страховая компания. Однако мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы, по крайней мере, материальные проблемы, сопряженные с утратой жилья, а также стрессы, связанные со сбором необходимых справок и документов, нашу страховательницу обошли стороной: урегулирование события произошло в течение трех дней», — сказал генеральный директор «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов.



О наличии застрахованных квартир и о выплатах пострадавшим в Магнитогорске ранее сообщали ВСК и «Сбербанк Страхование».

