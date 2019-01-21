Работодатели в рамках разработанной ЦБ и Минфином новой системы пенсионных накоплений — индивидуального пенсионного капитала — смогут софинансировать добровольные взносы работника в ИПК, получая за это налоговые льготы.

Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях по основным направлениям развития финансовых рынков в Госдуме.

«Система индивидуального пенсионного капитала понятна, проста, это устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель. Источник пенсионных выплат должен формироваться за счет добровольных отчислений гражданина с предоставлением ему налоговых льгот и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, также получая льготы в соответствии с действующим законодательством», — сказала она.

Средства ИПК будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений. «Эта система должна быть удобной для гражданина, ею можно будет управлять через онлайн-сервисы», — отметила глава регулятора. ЦБ считает внедрение ИПК приоритетом на ближайшее время, подчеркнула Набиуллина.

Шувалов поддержал идею сделать на базе ВЭБа «государственный НПФ» Глава ВЭБа Игорь Шувалов поддерживает идею создания на базе госкорпорации негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» может быть наделена функциями НПФ для работы с накоплениями «молчунов» в рамках ИПК. «Мы здесь готовы проявлять гибкость», — заявил на слушаниях глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Законопроект об ИПК может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Публикация документа для общественного обсуждения ожидается в конце января, говорил ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов.