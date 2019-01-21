Зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин предложил наделить ЦБ функцией по стимулированию конкуренции, чтобы регулятор ежегодно устанавливал целевые показатели по развитию конкуренции, достижение которых подлежало регулярному контролю.

«Предлагаю наделить Банк России функцией по стимулированию конкуренции, внеся соответствующие изменения в закон о ЦБ. Предлагается, чтобы регулятор ежегодно устанавливал целевые показатели по развитию конкуренции, достижение которых подлежало регулярному контролю», — сказал Сенин в ходе парламентских слушаний.

Сенин считает наилучшей процедурой такого контроля включение в «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» специального раздела, посвященного конкуренции, с последующим отчетом ЦБ перед Госдумой о его реализации.

По мнению Сенина, проблема конкуренции является основным препятствием для развития финансовой сферы, и основная угроза для конкуренции — это доминирующее положение на рынке финансовых организаций с госучастием.