Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала реплику главы «Роснано» Анатолия Чубайса на вопрос о бедности российского населения, отметив, что его «текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook .

«И хотя вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос «почему в богатой стране люди живут бедно», текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м. Уверена, пост войдет в историю ваших, как вы отметили, «многочисленных ошибок» после обращенной ко мне следующей фразы: «Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», — прокомментировала она.

По ее словам, начало ее карьеры пришлось на экономический кризис 1998 года.

«А теперь барабанная дробь. Итак. Я «начала свою работу» осенью 1998 года, и все описанные Вами «экономические достижения» вспоминаю с дрожью», — добавила она. Захарова привела описание кризиса 1998 года из «Википедии», согласно которой «экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х годов».