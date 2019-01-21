Заубер Банк снизил ставки по программам автокредитования на 0,5 процентного пункта. Теперь оформить кредит на покупку нового автомобиля в автосалоне возможно по ставке 13,5% годовых. Снизить ставку на 0,5 п. п. можно за счет оформления личного страхования.

По программе кредитования подержанного автомобиля при оформлении автокредита в автосалоне процентная ставка составит от 16% до 21% годовых (прежде — от 16% до 21,5% годовых), у физического лица (программа «Автокредит без посредников») — от 10% до 21% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по программам равен 10% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита варьируется от 100 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок займа — от одного года до семи лет. При предоставлении сокращенного пакета документов процентная ставка будет увеличена на 1 п. п. В случае предоставления кредита без полиса страхования каско процентная ставка увеличится на 1 п. п.

«Оформить кредит также можно и без первоначального взноса, в этом случае процентная ставка будет увеличена на 1 процентный пункт. Максимальная сумма кредита при данном взносе составит 1 миллион рублей», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.