Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск повысился до 66,36 рубля, на 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 16,5 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,1—66,48 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,343 рубля, поднявшись на 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,1 тыс. сделок примерно на 437,8 млн евро по курсам от 75,32 до 75,63 рубля за евро.

«Локальную и неглубокую коррекцию в нефти рублевые пары оставили без внимания. Внешний фон спокоен, внутренних новостей, заслуживающих внимания, нет. Доллар США смотрится довольно стабильно около 66,4 рубля, коридор движения на ближайшие сутки составляет 66,1—66,85 рубля. Пара евро/рубль, очевидно, завершила техническую коррекцию и теперь занята поиском точки опоры. Краткосрочный диапазон колебаний тут находится в рамках 75,15—75,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.