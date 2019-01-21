Верховный суд отказал в признании недействительным пункта из методики Банка России, который, по мнению истца, позволяет страховщикам недоплачивать потребителям 10% страхового возмещения по ОСАГО.

Признать недействующим пункт 3.5 положения «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» потребовала Екатерина Блинкова. Иск подан к Министерству юстиции РФ и Банку России.

Согласно спорной норме, расхождение оценок экспертов менее чем на 10% признается допустимым. Это позволяет страховщикам недоплачивать 10% страхового возмещения, что является нарушением права потерпевшего на полное возмещение вреда, указывается в иске.

Представитель Блинковой Иван Тарасенко напомнил про акт Верховного суда, в котором указывается на занижение цен на автозапчасти в справочниках РСА. Данное положение методики позволяет страховщикам дополнительно занижать выплаты, заявил юрист. Выплаты нужно производить в сумме, которую установила экспертиза суда, считает он.

Истец отметил, что в его случае судебная экспертиза показала заниженность оценки, представленной со стороны страховой компании. Но поскольку разница укладывалась в 10%, судебная экспертиза для расчета выплат принята не была, а истцу пришлось оплатить судебные расходы.

Представители Банка России и Минюста иск не признали, заявив, что пункт методики полностью соответствует законодательству. Они обратили внимание на то, что в пределах одного региона стоимость запчастей берется из справочника РСА и расхождения могут быть только в количестве нормо-часов, необходимых для ремонта, и в применяемых при ремонте технологиях.

Юрист Банка России отметил, что в части случаев повторная экспертиза показывает меньшую сумму, но страховщики именно из-за спорного пункта вынуждены платить больше, по первоначальной оценке.

Судья Юрий Иваненко заметил, что с введением приоритета натурального возмещения по ОСАГО с апреля 2017 года подобные споры стали менее актуальными.

Вопрос об обжаловании принятого Верховным судом решения будет обсуждаться истцами после ознакомления с его полным текстом.