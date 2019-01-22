Количество денежных переводов клиентов объединенной компании «Связной|Евросеть», осуществляемых в розничных магазинах, в 2018 году выросло на 11% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Общее количество переводов увеличилось на 4% в сравнении с 2017 годом», — отмечает компания.

Средняя сумма одного денежного перевода выросла на 12% и составила 15 тыс. рублей.

Наиболее популярным направлением для осуществления финансовой операции стали страны СНГ, на которые пришлось 93% от всех переводов (Таджикистан, Узбекистан и Киргизию).

Доля внутрироссийских переводов составила 5%. Самыми популярными российскими городами, в которые осуществляются переводы, стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.

На европейские страны пришлось 0,4% от всех переводов, на Азию — 0,6%, Африку — 0,6%, на Австралию, Северную и Южную Америку — 0,4%.

Комиссия в «Связном» и «Евросети» за денежные переводы составляет от 0%. Максимальная сумма перевода — 580 тыс. рублей. Переводы можно отправить более чем в 115 стран мира с возможностью безадресного получения, включая Россию и страны СНГ.