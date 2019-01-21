В новогодние каникулы — с 20 декабря 2018 года по 10 января 2019-го — россияне стали занимать на 25,5% чаще, чем за 2018 год в целом. Об этом сообщается в исследовании финансовой платформы Webbankir.

Средний размер займа в новогодний период также вырос на 6%. В целом по России рост оказался незначительным: если средняя сумма займа в течение 2018 года составила 7 693 рубля, то в праздники она достигла 7 803 рублей.

В Москве средняя величина займа на новогодних каникулах подросла всего на 4,5% и составила 9 337 рублей, при этом взаймы брали чаще на 22,7%.

«Хотя новогодние праздники и сказались на бюджете многих россиян, цели, на которые люди брали займы, были весьма традиционными. Прежде всего это личные неотложные нужды, ремонт автомобиля или квартиры и покупка подарков. При этом в качестве подарков на Новый год многие россияне выбирали телефоны», — прокомментировал генеральный директор компании Webbankir Андрей Пономарев.