В Татарстане пятерых местных жителей осудили за мошенничество в сфере автострахования на сумму 25 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.

Дело рассматривал Вахитовский районный суд Казани. В зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ), в покушении на такое мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159.5), а также в заведомо ложном доносе (часть 1 статьи 306).

В суде установлено, что в 2014—2015 годах фигуранты инсценировали серию инцидентов с застрахованными автомобилями. «В основном они имитировали наезд на препятствие либо взлом дорогостоящих иномарок, нанося им повреждения внутри и снаружи. В дальнейшем они вызывали на «место происшествия» полицейских, после чего по поддельным документам получали страховое возмещение, суммы которого превышали фактическую стоимость ремонтно-восстановительных работ», — рассказали в Генпрокуратуре.

В итоге двум страховым компаниям причинен ущерб на общую сумму свыше 24,9 млн рублей.

В ряде случаев страховщики отказывали в выплатах, после чего злоумышленники обжаловали их действия в судебном порядке. Аферу удалось вскрыть благодаря третьей страховой компании, которая, заподозрив неладное, обжаловала судебное решение и попросила провести повторную экспертизу. За счет этого злоумышленникам не удалось по такой же схеме похитить еще свыше 6,5 млн рублей.

Свою вину подсудимые не признали.

Суд приговорил всех фигурантов к лишению свободы на сроки от пяти лет до 8,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, двое участников дела осуждены по части 1 статьи 306 УК на шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка ежемесячно в доход государства и освобождены от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.



Приговор в законную силу пока не вступил.

