В Новосибирске произошел взрыв в помещении, где находился банкомат банка «Открытие» (бывшее отделение Бинбанка). Как сообщил РИА Новости представитель банка, инцидент произошел при попытке неизвестных похитить из него деньги.



В ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что в 4:55 (00:55 мск) вторника в дежурную часть поступило сообщение «о задымлении и разбитом окне в помещении круглосуточного свободного доступа отделения банка», расположенном на улице Первомайская.

Взрыв произошел в отделении на первом этаже трехэтажного жилого дома. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».

«В отделении экс-Бинбанка на улице Первомайская, 160, рано утром неизвестными лицами была совершена попытка хищения денежных средств из банкомата. В это время сотрудников банка и клиентов в офисе не было. Никто не пострадал. В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия», — сообщил представитель банка «Открытие».

Он добавил, что деньги злоумышленникам похитить не удалось. Общий ущерб, нанесенный офису, сейчас оценивается. Офис банка во вторник работать не будет.