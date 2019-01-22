Киберпреступники украли в России почти 3 млрд рублей за период с июля 2017 года по июль 2018-го, рассказал в интервью РИА Новости глава и основатель компании Group-IB, эксперт в области расследования киберпреступлений Илья Сачков.

«Традиционно мы анализируем период в 12 месяцев, чтобы представить данные по ущербу от высокотехнологичных преступлений в рамках ежегодной конференции CyberCrimeCon в октябре. За период 2017—2018 годов точные цифры убытков на территории России от финансовых преступлений, связанных с атаками на интернет-банкинг, платежные системы и целевыми атаками на банки, составили 2,9 миллиарда рублей. В среднем в России каждый месяц киберограблениям подвергались один — два банка. Средний ущерб от одного успешного ограбления составляет 132 миллиона рублей», — сказал он.

По словам Сачкова, кибератак становится больше, потому что вся классическая преступность начала активно инвестировать в новые технологии и разработки в области криптовалют. Этому способствует множество факторов, в том числе экономических, включая появление криптовалют, которые позволяют значительно упрощать перевод денежных средств из страны в страну.

При этом основными преступлениями остаются целевые атаки на банки.