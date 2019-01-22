Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что страхование ответственности застройщиков в рамках закона, принятого в 2013 году, «получилось абсолютно бесполезной вещью», так как на 56 млрд рублей сборов страховых компаний по этому виду страхования пришлось менее 1 млрд рублей выплат. Об этом Моисеев сказал в интервью ТАСС.

«Страхование ответственности застройщиков в рамках закона, принятого в 2013 году, получилось абсолютно бесполезной вещью. Минфин предупреждал, что закон работать не будет. Так и получилось — было собрано около 56 миллиардов рублей, а выплачено меньше 1 миллиарда рублей», — сказал он.

При этом Моисеев подчеркнул, что проблема заключалась не в поведении страховых компаний, а в конструкции закона.

«У нас нет претензий к страховым компаниям как таковым, и даже когда мы говорим, что они ставили очень низкую ставку (стоимость страхования для застройщиков), которая ниже, чем даже заниженная по социальным соображениям ставка взносов в фонд дольщиков. Но мы понимаем, что страховые компании это делали, потому что в том виде, как написан закон о страховании ответственности застройщиков, вероятность того, что им придется нести ответственность, минимальна», — сказал замминистра.