Самой востребованной в 2018 году в Минтруде назвали профессию бухгалтера

Самыми востребованными в 2018 году стали профессии в сферах образования и бухгалтерского учета. Об этом RT заявили в пресс-службе Минтруда России, ссылаясь на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы.



Как отмечается, данные были собраны из открытых источников по поиску работы Всероссийским научно-исследовательским институтом труда ведомства совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова. Работа этой системы основана на технологии больших данных.

Согласно этим данным, больше всего в прошлом году искали бухгалтеров — 130 802 вакансии (в 2017 году — 100 684 вакансии). Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 2018 году было размещено 100 834 вакансии (в 2017 году — 114 032), для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление (135 822 в прошлом году).

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков в разговоре с RT назвал позитивной тенденцией данные о высокой востребованности бухгалтеров.

«Если они нужны, значит, на рынке труда необходимы специалисты, которые могли бы контролировать, организовывать и вести учет финансовых операций. Это говорит о том, что все больше создается предприятий, бизнеса, какие-то организации выходят из тени. Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остается недооцененным, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создается дефицит педагогов», — объяснил эксперт.