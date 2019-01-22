Санация Московского Индустриального Банка, о которой 22 января объявил Центробанк, никак не повлияет на банковский сектор России. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
«Не повлияет на ситуацию в банковском секторе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
ЦБ будет участвовать в деятельности Московского Индустриального Банка в качестве инвестора с целью предупредить его банкротство. Функции временной администрации возложены на Фонд консолидации банковского сектора.
Московский Индустриальный Банк был создан в 1990 году на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Как указывается на сайте кредитной организации, приоритетным направлением бизнеса банка является ориентация на поддержку реального сектора экономики.
Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности.