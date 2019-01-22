​По мнению Моисеева, санация банка ​не повлияет на ситуацию в банковском секторе​

Санация Московского Индустриального Банка, о которой 22 января объявил Центробанк, никак не повлияет на банковский сектор России. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Не повлияет на ситуацию в банковском секторе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

ЦБ будет участвовать в деятельности Московского Индустриального Банка в качестве инвестора с целью предупредить его банкротство. Функции временной администрации возложены на Фонд консолидации банковского сектора.

Московский Индустриальный Банк был создан в 1990 году на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Как указывается на сайте кредитной организации, приоритетным направлением бизнеса банка является ориентация на поддержку реального сектора экономики.