Власти РФ планируют предоставлять гражданам новый социальный налоговый вычет по расходам на спортивно-оздоровительные услуги, уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

Заявленная цель проекта — «предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги».

Планируемый срок вступления в силу разрабатываемых норм — январь 2020 года, а к 4 февраля текущего года планируется завершить публичное обсуждение предлагаемых норм.

Минздрав готов поддержать налоговый вычет за фитнес Эта мера стимулирует приверженность к здоровому образу жизни, считают в ведомстве.

Поправки в Налоговый кодекс РФ разрабатываются по итогам совещания у вице-премьера РФ Ольги Голодец.

Сейчас российские налогоплательщики могут получать социальные налоговые вычеты на обучение, на лечение и приобретение лекарств, а также по некоторым расходам на благотворительность.