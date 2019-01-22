ВТБ прогнозирует рост ипотечного портфеля по итогам 2019 года на 25—30%, возможное повышение ставок по жилищным кредитам не окажет существенного негативного влияния на рынок, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Все-таки процесс ужесточения денежно-кредитной политики должен на каком-то этапе остановиться. Мы ожидаем в этом году большие темпы роста ипотеки, у нас чуть ли не 25—30% увеличение портфеля ипотеки. Поэтому я не думаю, что некое повышение ставок серьезно повлияет на это, но какой-то негативный эффект будет иметь. Мы ставки минимизируем, работаем с минимальной маржей», — сказал Костин.