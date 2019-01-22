ЦБ установил официальные курсы валют на 23 января. Курс доллара повысился на 18,65 копейки, составив 66,5499 рубля (66,3634 рубля на 22 января). Курс евро увеличился на 0,6 копейки, до 75,5541 рубля (75,5481 рубля на 22 января).



Российская валюта сдержанно теряет позиции в паре с долларом и евро, следуя негативной динамике валют развивающихся рынков, указывают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

«Давление на акции и валюты развивающихся стран возросло на фоне повышения опасений, связанных с перспективами роста мировой экономики. Накануне МВФ снизил ожидания по темпам глобального экономического роста в 2019 и 2020 годах до 3,5% и 3,6% соответственно», — комментируют эксперты.

Кроме того, продолжают они, повышение спроса на защитные активы приводит к давлению на нефтяные котировки, что также отрицательно транслируется в динамику рубля.

«В то же время фактор налоговых платежей и предстоящие аукционы по размещению ОФЗ способны в краткосрочной перспективе ограничить внешний негатив в отношении рубля», — отмечают аналитики.