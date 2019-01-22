Генеральный директор Yota Владимир Добрынин покидает свой пост по собственному желанию, говорится в сообщении компании.

И. о. генерального директора назначен финансовый директор Yota Саид Мунаев. В свою очередь, Добрынин после ухода из компании планирует заниматься собственными международными проектами.

«Компания благодарна Владимиру за совместную работу, кандидатура нового генерального директора будет представлена в ближайшее время», — указали в компании.

Владимир Добрынин был назначен на должность гендиректора оператора в ноябре 2016 года. С июля 2015 года он занимал пост операционного директора Yota.