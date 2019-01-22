Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев объяснил ввод временной администрации в Московский Индустриальный Банк тем, что большое количество заемщиков не в состоянии выполнить свои обязательства перед банком. Об этом он сообщил в ходе пресс-брифинга.



«Мы не видим каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств. Мы здесь видим большое количество не очень крупных по масштабу в целом, но крупных для банка от 5 до 10 миллиардов рублей кредитов или кредитных линий, которые выданы реально работающим предприятиям, которые финансируют реальные объекты строительства или реальное переоборудование предприятий среднего размера в различных регионах. По нашей оценке, большое количество заемщиков не в состоянии выполнить свои обязательства перед банком», — рассказал он журналистам.

Ранее стало известно, что Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка. «Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов», — пояснили в ЦБ.