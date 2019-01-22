Минфин России 23 января 2019 года проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа на 30 млрд рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, на одном аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26209RMFS с датой погашения 20 июля 2022 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

На втором аукционе Минфин попытается разместить ОФЗ-ПД выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости.