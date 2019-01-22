Банк «Санкт-Петербург» снизил ставку по программе автокредитования «Легкая покупка» на 0,55 процентного пункта. Теперь заемщик может оформить кредит на покупку нового транспортного средства под 16,45% годовых. Заем оформляется без первоначального взноса при условии оплаты стоимости полиса каско за наличный расчет, а при включении страховки или дополнительной услуги в тело кредита первоначальный взнос должен будет составить минимум 10% собственных средств заемщика от стоимости автомобиля.

Ссуда на покупку нового автомобиля выдается на срок от одного года до семи лет. Минимальная сумма кредита равна 60 тыс. рублей, а максимальная может достигать 4 млн рублей.

«Процентная ставка по кредиту была снижена за счет уменьшения надбавки за отсутствие полиса личного страхования, на данный момент она составляет 5,55 процентного пункта (прежде 6,1 п. п.)», — прокомментировала эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).