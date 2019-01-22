Промсвязьбанк подписал кредитные соглашения с предприятиями оборонно-промышленного комплекса примерно на 130 млрд рублей. Об этом в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

На данный момент банк сопровождает более 30% всех госконтрактов ОПК.

«Мы полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов. Сейчас банк в рамках принятых Вами решений берет для сопровождения контракты по гособоронзаказу и новые контракты, которые заводятся сразу на банк. Мы сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу страны. Не забываем про работу, связанную с кредитованием оборонки. Сейчас мы подписали кредитных соглашений с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму около 130 миллиардов рублей, и эта работа активно продолжается», — рассказал Фрадков.

Также председатель кредитной организации рассказал, что банк занимается поддержкой малого бизнеса, и портфель поддержки и гарантийный кредит предприятиям малого бизнеса были увеличены за 2018 год почти вдвое, этот портфель составил 150 млрд рублей.

«За прошедший период банк полностью восстановил свою финансовую стабильность. Благодаря решениям, принятым правительством, восстановлен капитал, активы», — сказал Фрадков. В банк начали возвращаться клиенты и вкладчики.