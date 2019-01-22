Заместитель гендиректора группы «Регион» Галина Морозова вошла в совет директоров НПФ «Будущее». Об этом сообщается на странице раскрытия информации фонда.

В прошлом году Морозова сменила место работы, покинув кресло гендиректора НПФ Сбербанка. В группе «Регион» она курирует пенсионный бизнес. «Регион» связан с одним из крупнейших частных пенсионных фондов — НПФ «Нефтегарант».

В конце 2018 года ФГ «Будущее», в которую, в частности, входят НПФ «Будущее», НПФ «Социальное развитие» и НПФ «Образование», продала большую часть пенсионного бизнеса структурам бывшего топ-менеджера «Региона» Сергея Сударикова. Формально владельцем 49% акций фонда стала его компания «Ленинградское адажио». Активы НПФ «Будущее» на 30 сентября 2018 года составляли около 280 млрд рублей.

Появление Галины Морозовой в составе совета директоров НПФ «Будущее» может быть началом смены его менеджмента. В состав совета фонда кроме нее также вошла бывший менеджер НПФ Сбербанка Елена Тетюнина.

В середине января газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что ряд менеджеров НПФ «Сбербанка» намерены перейти в «Будущее». В частности, речь шла о курирующей финансовый блок Елене Тетюниной и директоре по информационным технологиям Андрее Козлове.